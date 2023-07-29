Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновое соглашение
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора возобновить Черноморскую зерновую инициативу.
Это произошло в ходе встречи лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, а соответствующее заявление опубликовали на сайте Кремля, информирует 24 Канал.
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Мы предлагаем реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорим о необходимости открытия Черного моря. Мы хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков,
– говорится в заявлении президента ЮАР.
Лидер также подчеркнул, что главы африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".
"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", – сказал Рамафоса.
Актуально о саммите
- 26 июля в России начался саммит с приглашенными представителями Африки.
- На саммите Путин уже пообещал африканским странам собственное зерно вместо украинского. Он предоставил часть бесплатно, однако отметил, что сотрудничество может продолжиться на "коммерческой основе".
- Между тем, африканский регион начал осознавать опасность сотрудничества с Путиным. Более половины лидеров не приехали на саммит в Санкт-Петербурге.