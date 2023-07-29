Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновое соглашение

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Это произошло в ходе встречи лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, а соответствующее заявление опубликовали на сайте Кремля, информирует 24 Канал.

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Мы предлагаем реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорим о необходимости открытия Черного моря. Мы хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков,

– говорится в заявлении президента ЮАР.

Лидер также подчеркнул, что главы африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", – сказал Рамафоса.

Актуально о саммите

26 июля в России начался саммит с приглашенными представителями Африки.

На саммите Путин уже пообещал африканским странам собственное зерно вместо украинского. Он предоставил часть бесплатно, однако отметил, что сотрудничество может продолжиться на "коммерческой основе".

Между тем, африканский регион начал осознавать опасность сотрудничества с Путиным. Более половины лидеров не приехали на саммит в Санкт-Петербурге.

Предварительно в сеть слили документы, которые Россия планировала использовать Африку как сырьевую базу – скачивать ресурсы для использования и перепродажи. Руководство России должно было обсудить с лидерами континента, например добычу алмазов.