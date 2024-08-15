Для ослабления напряженности: президент Южной Кореи предложил КНДР переговоры

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать рабочий консультативный орган с Северной Кореей для обсуждения путей ослабления напряженности и восстановления экономического сотрудничества.

Об этом он заявил во время своего выступления в честь 79-й годовщины независимости Кореи от Японии. В своей речи Юн также поднял идею плана начать международную конференцию по правам человека в Северной Корее.

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Юн Сок Йоль сказал, что запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950 – 1953 годов.

Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество в тот момент, когда Северная Корея сделает лишь один шаг к денуклеаризации,

– заявил он на церемонии в Сеуле.

В то же время еще в начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и заявил, что объединение больше невозможно.

К слову, ранее стало известно, что Россия отправила 447 коз в северокорейский город Расон. Козы были экспортированы из Ленинградской области России. И это лишь первая партия сельскохозяйственных животных, которых Россия намерена поставить в Северную Корею.