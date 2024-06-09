Президент Макрон распустил французский парламент

Президент Франции распустил парламент, что означает проведение вскоре соответствующих выборов. На этот шаг Эммануэль Макрон пошел потому, что ультраправые могут одержать победу в Евросоюзе.

В воскресенье, 9 июня, Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и призвал к новым выборам. Произошло это после того, как прогнозы показали, что его политсила проигрывает ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент, – информирует 24 Канал.

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Макрон распустил парламент и назначил выборы

Президент Франции выразил серьезную обеспокоенность из-за усиления ультраправых в Европе и, частности, Франции. Он считает, что эти партии представляют опасность для единства Европы, а также для места Парижа на международной арене. По его словам, рост популярности демагогов обедняет французов и снижает рейтинг страны.

Столкнувшись с этой ситуацией, Макрон решил распустить Национальную ассамблею и назначить досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Он считает это "актом доверия" к французскому народу, который должен иметь возможность четко высказаться относительно будущего страны.

Президент подчеркнул важность ясности в политических дебатах и стремлении преодолевать вызовы, с которыми сталкивается Франция. Речь идет о таких вопросах: внешние угрозы, изменение климата и напряжение в обществе. Он подтвердил свою приверженность единой, сильной и независимой Европы, что было бы выгодно для Франции.

Наконец президент призвал французов массово мобилизоваться на этих парламентских выборах, чтобы дать стране четкое и стабильное большинство, способное действовать спокойно и слаженно, чтобы служить интересам нации. Он завершил свою речь, подтвердив свою полную преданность служению французскому народу.

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Реакция ультраправых и результаты экзит-полов