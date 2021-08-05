Президент подписал закон, облегчающий выплату кредитов для переселенцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам.

Верховная Рада приняла документ 14 июля 2021 года. Он будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России на востоке Украины и от временной оккупации Крыма.

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Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПЛ обязательств по кредитным договорам не начисляется взыскание (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ,

– отметили в ОП.

В Офисе Президента добавили, что уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.

О положении документа

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Россию как на государство-оккупанта соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займа, заключенных до

20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из Крыма и Севастополя.

14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.