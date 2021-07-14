Президент его попросил, – Верещук рассказала обстоятельства отставки Авакова

Ирина Верещук рассказала, что президент попросил Арсена Авакова написать заявление об отставке. Почему это произошло именно сейчас, нардеп не знает, но предположила связь с делом убийства Павла Шеремета.

Депутат от "Слуги народа" рассказала детали об отставке Авакова и высказала возможную причину этого.

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Написать заявление Авакова попросил Зеленский

Президент его просил, потому что именно так Зеленский сказал на заседании фракции. Он вызвал господина Авакова и предложил ему написать заявление,

– заявила Верещук.

Депутат напомнила, что ранее именно гарантия президента помогла Авакову остаться на посту министра. "И если была договоренность о том, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее сдержал, то это только добавляет чести и президенту, и Авакову", – отметила нардеп.

Она не знает, почему это произошло именно сейчас. Однако вспомнила замечание президента Авакову относительно дела Павла Шеремета. Верещук также не владеет информацией о том, останется ли Аваков в команде. В то же время не сомневается в том, что он и в дальнейшем будет в политике.

Отвечая на вопрос о замечаниях к работе Авакова, нардеп отметила, что выражает их общество. В пример она назвала дело Шеремета и Дениса Тлялова.

"Замечания есть, они на поверхности. Но кто без замечаний. В нашей системе координат невозможно не ошибаться", – добавила она.

К слову, Верещук также прокомментировала кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра. Она знает его как ответственного и взвешенного человека, который сначала думает, а потом говорит.

Отставка Авакова: что известно

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД. В кресле министра он пробыл более 7 лет: его назначили еще в феврале 2014 года.

Периодически украинцы требовали увольнения министра. В частности, летом 2020 года люди массово выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД и неудачи его команды в расследовании резонансных дел, в частности с участием полицейских.

В июне 2021 года об отставке Авакова вновь заговорили. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.

Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала