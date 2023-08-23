Президент Португалии впервые приехал с визитом в Украину, в Киеве также лидер Литвы
В Украину 23 августа прибывают лидеры европейских государств. Один из первых в Киев приехал президент Португалии Марселу Ребелу де Соузу.
Президента Португалии с утра встретили на железнодорожном вокзале в Киеве, пишет 24 Канал. Это первый визит португальского президента в Украину.
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В Украину прибывают лидеры Европы
В День государственного флага Украины в Киев с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа, о чем он известил в своих социальных сетях.
Науседа отметил, что приехал в Киев, чтобы отметить День Независимости Украины. Он также подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину.
Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится,
– написал Науседа.
Лидер Литвы, как и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, прибыл в Киев на поезде.
В Киев приедет президент Венгрии
Президент Венгрии Каталин Новак 22 августа начала визит в Украину с поездки на Закарпатье. Новак встретилась с руководством Закарпатского ОВА, облсовета, Берегово и района.
По приглашению Владимира Зеленского президент Венгрии примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
Что известно о саммите Крымской платформы
- 23 августа в Киеве пройдет третий саммит Крымской платформы. Основными направлениями работы платформы является консолидация международной политики непризнания какого-либо изменения статуса Крыма, усиление санкций против России, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и восстановление прав коренного крымскотатарского народа и преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
- В 2023 году на третью Крымскую платформу приглашены представители 100 стран. Ожидается, что по сравнению с предыдущими годами приедут больше представителей стран Глобального Юга.
- Третий саммит Крымской платформы состоится в четырех форматах: встречи на уровне лидеров государств, парламентские саммиты, экспертные встречи и совещания министров иностранных дел. 24 октября в Праге состоится второй уже парламентский саммит Крымской платформы.