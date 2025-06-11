Первый визит в Украину: на саммит в Одессу едет президент Румынии Дан

В Одессе в среду, 11 июня, проведут четвертый саммит Украина –Юго-Восточная Европа. Его будет возглавлять президент Владимир Зеленский. В Украину в этот день приедут лидеры европейских стран.

Среди гостей будет новый президент Румынии Никушор Дан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его офис.

Смотрите также Кто такой Никушор Дан, который стал президентом Румынии и почему это так важно для Украины и ЕС

Что известно о визите Дана в Одессу

С 2023 года существует формат встреч Украина – Юго-Восточная Европа. Это региональная платформа для поддержки Украины и борьбы с последствиями кровавой войны. К мероприятию присоединяются лидеры стран, которые заинтересованы в победе Украины и ее становлении как европейского государства. Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан также приедет в Одессу на встречу.

Своим визитом Дан хочет подтвердить обязательства Румынии поддерживать Украину дальше на всех уровнях. Он также присоединится к становлению мира и восстановлению Украины после войны.

Во время своей поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния – Молдова – Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимодействия, в частности энергетическую инфраструктуру, процесс вступления в ЕС и сотрудничество в обеспечении безопасности,

– сообщает пресс-служба офиса президента Румынии.

В Одессу также приехал президент Сербии Александр Вучич. Он пробудет в Украине один день и примет участие в саммите. Вучич впервые осуществляет визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что на саммит в Одессу приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.