Сделал вид что не заметил: президент Румынии игнорировал Орбана, поправляя костюм

Во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште не обошлось без курьезов. Президент Румынии Клаус Йоханнис проигнорировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Румынский президент сделал вид, что не заметил главу венгерского правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на румынское издание Libertarea.

Смотрите также Орбан призвал к пересмотру европейской политики в отношении Украины после победы Трампа

Орбан как раз готовился пожать руку румынскому лидеру, однако политик вышел из машины и проигнорировал главу венгерского правительства. Мол, просто не заметил его.

Он выйдя из автомобиля и около 15 секунд стоял спиной к Орбану, не глядя на него и поправляя костюм.

Орбан смутился

Все это время венгерский премьер стоял неподвижно, впоследствии неловко улыбнулся. После этого румынский лидер таки пошел пожать руку Орбану.

Йоханнис повернулся к Орбану спиной и пошел в другую сторону. На видео видно, что Орбан нервничает. Однако через некоторое время президент Румынии все же подошел к Орбану.

Йоханнис проигнорировал Орбана: видео

ЕС во время встречи будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель.



К участию приглашены 47 глав государств и правительств, среди которых лидеры Украины, Турции, Великобритании, Швейцарии, Молдовы, Сербии, Молдовы и ряда других государств.