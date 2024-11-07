Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на румунське видання Libertarea.

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Орбан саме готувався потиснути руку румунському лідеру, однак політик вийшов із машини та проігнорував главу угорського уряду. Мовляв, просто не помітив його.

Він вийшовши з автомобіля і близько 15 секунд стояв спиною до Орбана, не дивлячись на нього та поправляючи костюм.

Орбан зніяковів

Весь цей час угорський прем'єр стояв нерухомо, згодом ніяково посміхнувся. Після цього румунський лідер таки пішов потиснути руку Орбану.

Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік. На відео видно, що Орбан нервує. Однак через певний час президент Румунії все ж підійшов до Орбана.

Йоханніс проігнорував Орбана: відео

ЄС під час зустрічі представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель.



До участі запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.