Трамп настроен решительно, – Зеленский о встрече с лидером США в Париже

7 декабря президент Зеленский встретился в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Глава государства поделился деталями трехсторонней беседы.

Разговор украинского, французского и американского лидеров длился 35 минут, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

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"Мир благодаря силе возможен"

По словам главы государства, у него была хорошая и продуктивная встреча с Трампом и Макроном.

Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже,

– отметил Зеленский.

Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и справедливый мир для Украины. Все согласились, что хотят завершить эту войну как можно быстрее и справедливее.

"Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", – заметил Зеленский.

Момент встречи Зеленского, Макрона и Трампа: смотрите видео



В комментарии для СМИ президент уточнил, что встреча с Макроном и Трампом была конструктивна.

Президент подчеркнул в разговоре с политиками, что Украине важно, чтобы мир был справедлив, а также отметил необходимость гарантировать, чтобы у Путина и других агрессоров не было возможности когда-нибудь вернуться.

Зеленский рассказал, что его команда и команда Трампа сегодня в процессе обсуждения различных вопросов.

"Мы должны работать больше, больше встречаться. Сейчас рано о чем-то говорить", – заявил он.

Президент отметил, что позиции Украины ясны. Важно, чтобы их партнеры слышали от нас, а не от кого-то третьего. Также он сказал лидерам, что без Украины договоренности никакие невозможны. "Это партнеры слышат и воспринимают", – добавил глава государства.

Комментарий Зеленского после встречи с Трампом и Макроном: смотрите видео