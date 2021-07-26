Военная техника окружила парламент из-за отставки премьера: что происходит в Тунисе

Антиправительственные протесты охватили Тунис в воскресенье, 25 июля. Из-за этого президент Каис Саид совершил фактически переворот – уволил премьер-министра и заморозил работу парламента на неопределенный срок.

Президент заявил, что в ближайшие часы он назначит нового премьер-министра, чтобы успокоить протестующих. Также со всех парламентариев сняли неприкосновенность.

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Почему люди вышли на протесты

Основным требованием митингующих была отставка действующего правительства из-за роста количества больных коронавирусом и ухудшение экономического состояния страны.

Демонстранты бросали снарядами в полицейских, на что те в ответ пустили слезоточивый газ.

Нескольких митингующих арестовали.

Столкновения с правоохранителями произошли также в нескольких других городах, в частности в Набеле, Суссе, Кайруане и Тозере.

Также демонстранты штурмовали офисы исламистского движения Эннадха, у которого большинство мест в парламенте страны. Они разгромили рабочее оборудование и выбросили на улицу все документы.

Президент решил действовать

Лидер страны использовал специальную норму конституции, которая позволяет ему взять на себя всю исполнительную власть. Работа парламента заморожена до восстановления правопорядка.

Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство,

– заявил Саид.

После этого здание парламента оцепила полиция. Спикера Ассамблеи народных представителей Рашида Ганнуши не впустили внутрь. Также ему, как и 64 другим депутатам, против которых открыты судебные дела, запретили выезжать из страны.

Действия президента Ганнуши назвал "переворотом", направленным "против революции и конституции".

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Протесты продолжаются и в других странах