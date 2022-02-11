Президент Турции Реджеп Эрдоган выздоровел от коронавируса

11 февраля 2022 , 05:45
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Источник:

Anadolu

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, вылечился от COVID-19. И уже 11 февраля может возвратиться к работе в обычном режиме.

Сначала об этом сообщили турецкие СМИ. Впоследствии и сам Эрдоган в твиттере написал, что ПЦР-тесты уже два дня у него показывают негативный результат .

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Эрдоган вылечился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19. Его ПЦР-тесты за прошедшие два дня – отрицательные. Поэтому уже в пятницу, 11 февраля, Эрдоган вернется к работе в обычном режиме.

Хотел бы поблагодарить моих братьев и сестер, которые поддержали нас своими молитвами и чудесными посланиями со всех уголков страны и мира,
написал президент Турции в твиттере.

По информации СМИ, симптомов болезни у Эрдогана так и не было. А у его жены – были, но легкие.

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Автор: Олесь Друкач