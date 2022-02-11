Президент Турции Реджеп Эрдоган выздоровел от коронавируса
Источник:Anadolu
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, вылечился от COVID-19. И уже 11 февраля может возвратиться к работе в обычном режиме.
Сначала об этом сообщили турецкие СМИ. Впоследствии и сам Эрдоган в твиттере написал, что ПЦР-тесты уже два дня у него показывают негативный результат .
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Эрдоган вылечился от коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19. Его ПЦР-тесты за прошедшие два дня – отрицательные. Поэтому уже в пятницу, 11 февраля, Эрдоган вернется к работе в обычном режиме.
Хотел бы поблагодарить моих братьев и сестер, которые поддержали нас своими молитвами и чудесными посланиями со всех уголков страны и мира,
– написал президент Турции в твиттере.
По информации СМИ, симптомов болезни у Эрдогана так и не было. А у его жены – были, но легкие.
Напомним:
- После визита в Украину 3 февраля турецкий президент Реджеп Эрдоган и его супруга подхватили коронавирус.
- В ОП же подчеркнули, что на встречу с Эрдоганом Зеленский шел с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
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