Президент Туркменистана хочет передать власть: уже есть дата внеочередных выборов

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о намерении передать власть "молодым руководителям". Внеочередные выборы президента назначили на 12 марта.

Президент Туркменистана рассказал о намерении уйти в отставку на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

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Президент Туркменистана заявил об отставке

Я поддерживаю мнение, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности,

– отметил Бердымухамедов.

Центральная избирательная комиссия страны уже даже определилась с датой досрочных президентских выборов. Их запланировали провести 12 марта.

К слову, СМИ пишут, что следующим главой страны может стать сын действующего лидера страны – Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов на посту президента Туркменистана: что известно

Источник: Википедия

Гурбангулы Бердымухамедов занял пост главы Туркменистана в 2007 году. Последний раз его переизбрали в 2017 году.

В 1997 году он возглавлял министерство здравоохранения. В 2001 году стал вице-премьером по вопросам здравоохранения, образования и науки, а с 2004 года — культуру и СМИ.

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