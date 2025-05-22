Реформа вещевого обеспечения в ВСУ: военный объяснил, в чем ее суть

Президент Украины рассмотрел петицию о внедрении реформы системы вещевого обеспечения ВСУ. Она предусматривает децентрализацию финансирования и выбора снаряжения для военных. Предлагается, чтобы государство компенсировало им расходы за вещи, которые они закупают самостоятельно.

Инициатор петиции – Александр Довгий, военнослужащий ВСУ, основатель компании "Баллистика". В эфире 24 Канала он сообщил, что 21 мая получил ответ на свою петицию, которую подал в ноябре 2024 года. Его заверили, что поднятый им вопрос взят на контроль и его будут рассматривать в Кабмине.

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Что предлагается в рамках реформы

Военнослужащий объяснил, что имеет цель улучшить ситуацию с вещевым обеспечением в армии. По его словам, многие военные покупают себе снаряжение самостоятельно. Это происходит по нескольким причинам: из-за отсутствия на складе необходимого размера, несвоевременные поставки, недовольства бойцов качеством полученной продукции.

"Государство вынуждено покупать вещи в большом количестве, один из критериев закупок – низкая цена, а это не всегда предполагает хорошее качество. Поэтому большинство военных пытаются важное снаряжение и средства индивидуальной защиты покупать самостоятельно", – отметил Довгий.

В таком случае, если часть военнослужащих закупает снаряжение самостоятельно, было бы целесообразно выплачивать им компенсацию. Она предусмотрена для контрактников после окончания контракта, но, как отметил Довгий, было бы уместнее получать ее во время военной службы. Он заверил, что механизмы для этого существуют.

Реформа нацелена на то, чтобы сделать не новую реформу, не отказаться от централизованного снабжения, а сделать возможность получать компенсацию за приобретенные вещи, которые не были получены военным, были приобретены им самостоятельно,

– объяснил Довгий.

Денежная компенсация, по словам инициатора петиции, не предусматривает дополнительных расходов для бюджета. Если на летний полевой костюм заложено, например, две тысячи гривен, а военный приобрел себе качественную одежду за пять тысяч гривен, тогда государство могло бы компенсировать эти две тысячи.

Есть ряд механизмов, которые прописаны в нашем предложении. Первоначально процесс завязан на новый вещевой аттестат, который можно внедрить в приложении Армия +, который уже существует. Надо только прописать дополнительный функционал,

– озвучил Довгий.

Он отметил, что это позволит контролировать, какие вещи и в какой период были получены военнослужащими централизованно. Можно будет планировать складские возможности. Будет возможность получить антропометрические данные военных и покупать соответствующие размеры одежды.

"А не те, которые покупаются согласно нормам еще времен СССР. У каждого вещевого имущества есть срок эксплуатации. Если у нас будет вещевой электронный аттестат, то будем четко понимать, когда наступает срок для получения нового имущества", – объяснил Довгий.

Благодаря такому электронному аттестату за вещи, которые военнослужащие не получили, они смогут взять компенсацию, подав соответствующую заявку.