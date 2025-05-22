Ініціатор петиції – Олександр Довгий, військовослужбовець ЗСУ, засновник компанії "Балістика". В етері 24 Каналу він повідомив, що 21 травня отримав відповідь на свою петицію, яку подав у листопаді 2024 року. Його запевнили, що порушене ним питання взято на контроль і його розглядатимуть в Кабміні.

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Що пропонується в межах реформи

Військовослужбовець пояснив, що має на меті покращити ситуацію з речовим забезпеченням в армії. З його слів, багато військових купують собі спорядження самостійно. Це відбувається з кількох причин: через відсутність на складі необхідного розміру, невчасне постачання, невдоволення бійців якістю отриманої продукції.

"Держава вимушена купувати речі у великій кількості, один із критеріїв закупок – низька ціна, а це не завжди передбачає гарну якість. Тому більшість військових намагаються важливе спорядження і засоби індивідуального захисту купувати самостійно", – зазначив Довгий.

У такому випадку, якщо частина військовослужбовців закуповує спорядження самостійно, було б доцільно виплачувати їм компенсацію. Вона передбачена для контрактників після закінчення контракту, але, як наголосив Довгий, було б доречніше отримувати її під час військової служби. Він запевнив, що механізми для цього існують.

Реформа націлена на те, щоб зробити не нову реформу, не відмовитися від централізованого постачання, а зробити можливість отримувати компенсацію за придбане майно, яке не було отримане військовим, було придбано ним самостійно,

– пояснив Довгий.

Грошова компенсація, зі слів ініціатора петиції, не передбачає додаткових видатків для бюджету. Якщо на літній польовий костюм закладено, наприклад, дві тисячі гривень, а військовий придбав собі якісніший одяг за п'ять тисяч гривень, тоді держава могла б компенсувати ці дві тисячі.

Є низка механізмів, які прописані в нашій пропозиції. Першочергово процес зав'язаний на новий речовий атестат, який можна впровадити в застосунку Армія +, який вже існує. Треба тільки прописати додатковий функціонал,

– озвучив Довгий.

Він зауважив, що це дозволить контролювати, яке майно та в який період його отримали військовослужбовці централізовано. Можна буде планувати складські спроможності. Буде можливість отримати антропометричні дані військових і купувати відповідні розміри одягу.

"А не ті, які купуються згідно з нормами ще часів СРСР. В кожного речового майна є термін експлуатації. Якщо в нас буде речовий електронний атестат, то будемо чітко розуміти, коли наступає термін для отримання нового майна", – пояснив Довгий.

Завдяки такому електронному атестату за майно, яке військовослужбовці не отримали, вони зможуть взяти компенсацію, подавши відповідну заявку.