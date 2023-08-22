Президент Венгрии прибыла на Закарпатье: какова цель визита

Президент Венгрии Каталин Новак совершает визит в Украину. Новак начала визит с поездки на Закарпатье.

Президент Венгрии, визит которой в Украину анонсировали ранее, встретилась с руководством Закарпатского ОВА, облсовета, Берегово и района. Стороны обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали во время полномасштабного вторжения России.

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Новак приедет на Крымскую платформу

Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении общих экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за оказание гуманитарной помощи нашей стране,

– отметил исполняющий обязанности председателя ОВА Мирослав Билецкий.

Билецкий выразил надежду, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.

В рамках визита Новак встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

После этого президент Венгрии отправится в Киев. По приглашению Владимира Зеленского она примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

В прошлом году Новак посетила Киев