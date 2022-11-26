Признала очевидное: президент Венгрии назвала Путина виновным в войне

Президент Венгрии посетила Киев 26 ноября. Каталин Новак подчеркнула, что ответственность Путина за эту войну очевидна.

Об этом президент Венгрии заявила на пресс-конференции по итогам саммита инициативы Grain from Ukraine. Подробнее информирует 24 канал.

Кстати Президент Венгрии объяснила, почему Сийярто ездил в Иран

Новак признала, что именно Путин виноват в войне

Каталин Новак подчеркнула, что у Венгрии есть 150 тысяч остановить эту войну и достичь мира. В частности, речь идет о 150 000 венграх, проживающих на Закарпатье. Многие уже отдали свою жизнь за защиту Украины, подчеркнула лидер государства.

Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна. Венгры всегда выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной. Наши соседи могут полагаться на нашу помощь,

– подчеркнула Каталин Новак.

Президент Венгрии подчеркнула, что осуждает вторжение России в наше государство. Также Новак выразила надежду, что 2023 станет годом мира и восстановления.

Читайте также Венгрия поддержала выделение Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета ЕС

Президент Венгрии пообещала помогать Украине

Новак рассказала, что Венгрия уже приняла более миллиона беженцев из Украины. Президент подчеркнула, что ее государство продолжит оказывать финансовую и гуманитарную помощь.

Также Венгрия обязалась обеспечить перевозку 10 тысяч тонн зерна и выделить на это средства.

Вас может заинтересовать – Венгрия попала в новый скандал: смотрите видео

Украина запустила инициативу Grain from Ukraine. Владимир Зеленский заявил, что от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек в мире. В рамках этой инициативы продовольствие отправят в страны Африки и Азии. К Grain from Ukraine уже присоединились более 20 государств, среди которых и Венгрия. Каждое государство-участник сможет купить наше зерно для других стран и таким образом помочь им избежать голода.