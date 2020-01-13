Президент Ирана Рухани отличился громким заявлением в адрес США

Президент Ирана Рухани отметил, что Соединенные Штаты Америки ответственны за волнения в регионе. В то же время, по его словам, официальный Вашингтон своим присутствием спровоцировал гнев среди народов.

Соответствующее заявление Рухани сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает иранское государственное информационное агентство IRNA . Так, иранский лидер призвал "осудить преступления США".

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Американцы ответственны за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США,

– отметил политик.

По его убеждению, военное присутствие США в регионе и убийство генерала Сулеймани сделали его беспокойным и спровоцировали гнев народов.

Также он отметил, что иранска атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением. Рухани подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока должны решать только страны этого региона путем политического диалога и с уважением суверенитета каждого государства.

" Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион , а также разрешить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать такие ужасные события где-либо в мире", – заявил иранский президент.

Кроме того, Рухани выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в катастрофе украинского самолета. Иранский лидер утверждает, что его страна продолжит расследование, пока не будет окончательных результатов.

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Левен в свою очередь также выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате аварии самолета МАУ. В то же время шведский премьер призвал провести прозрачное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.



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Он согласился, поскольку напряженность в регионе беспрецедентно возросла, все должны проложить путь к миру и стабильности при уважении суверенитета и территориальной целостности других стран. По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами выступает против усиления напряженности в регионе. Также она приветствует расширение сотрудничества с Ираном с целью обеспечения здесь безопасности и стабильности.

К слову, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифа заявил, что Иран сбил украинский самолет результате человеческой ошибки "в период кризиса," вызванного авантюризмом США ". В Госдепе на такие слова ответили напоминанием, что официальный Тегеран отрицал свою причастность к катастрофе и объяснял все техническими причинами. Также Вашингтон поддерживает позицию Украины, что украинский самолет сбила именно иранская ракета.

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