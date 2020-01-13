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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Президент Ірану Рухані відзначився гучною заявою у бік США

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      Президент Ірану Хасан Рухані / Getty Images

      Президент Ірану Хасан Рухані наголосив, що Сполучені Штати Америки є відповідальними за неспокій у регіоні. Водночас, за його словами, офіційний Вашингтон своєю присутністю спровокував гнів серед народів.

      Відповідну заяву Рухані зробив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає іранська державна інформаційна агенція IRNA. Так, іранський лідер закликав "засудити злочини США".

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      Американці є відповідальними за останні події в регіоні, і ми всі повинні чітко засудити злочини США,
      – зауважив політик.

      На його переконання, військова присутність США в регіоні та вбивство генерала Сулеймані зробили його неспокійним і спровокували гнів народів.

      Також він зазначив, що іранську атаку на базу США в Іраку було проведено відповідно до статті 51 Статуту ООН і вона не є злочином. Рухані підкреслив, що проблеми Близького Сходу повинні вирішувати тільки країни цього регіону шляхом політичного діалогу та з повагою суверенітету кожної держави.

      "Ми всі повинні об'єднатись і повернути безпеку в регіон, а також дозволити миру запанувати в регіоні. Ми повинні не допускати таких жахливих подій деінде в світі", – заявив іранський президент.

      Крім того, Рухані висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Швеції у катастрофі українського літака. Іранський лідер переконує, що його країна продовжить розслідування, доки не буде остаточних результатів.

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      Левен, зі свого боку, також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю багатьох іранців у результаті аварії літака МАУ. Водночас шведський прем’єр закликав провести прозоре розслідування та оголосив про готовність Швеції допомогти.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Він погодився, оскільки напруженість в регіоні безпрецедентно зросла, всі повинні прокласти шлях до миру та стабільності з повагою до суверенітету та територіальної цілісності інших країн. За його словами, Швеція поряд з іншими європейськими країнами виступає проти посилення напруженості в регіон. Також вона вітає розширення співпраці з Іраном з метою забезпечення тут безпеки та стабільності.

      До слова, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф заявив, що Іран збив український літак внаслідок людської помилки "у період кризи, "викликаної авантюризмом США". У Держдепі на такі слова відповіли нагадуванням, що офіційний Тегеран заперечував свою причетність до катастрофи та пояснював все технічними причинами. Також Вашингтон підтримує позицію України, що український літак збила саме іранська ракета. 

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      Як останнім часом розгортаються взаємини між США та Іраном: основне

      • Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
      • 9 січня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почали діяти нові американські санкції проти Ірану.
      • Згодом міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що США розширюють санкції проти таких секторів іранської економіки, як будівництво, обробна промисловість, текстильна галузь, гірничодобувна галузь, металургія (виробництво заліза та сталі).
      Зеленського закликали завадити ухваленню закону про зміни до Конституції щодо децентралізації
      12 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Конфлікт між США та Іраном Новини США Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Швеція
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