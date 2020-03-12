Президент навеки: что пишут западные СМИ об обнулении срока для Путина

Среди аналитиков давно ходили догадки, как именно Владимир Путин может продолжить свое правление после 2024 года. В конце концов головоломку было решено, при чем весьма нехитрым способом: сроки его пребывания на посту могут просто обнулить. Что перспектива "вечного Путина" означает для мира и почему он это делает "под шумок" эпидемии коронавируса – анализируют мировые медиа.

Текущий срок пребывания на посту президента России Владимира Путина завершается в 2024 году. Однако лидер РФ открыл двери к конституционным изменениям, которые позволят ему оставаться у власти до 2036 года. На тот момент ему будет 83 года.

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Так, 10 марта российская депутатка и бывшая космонавтка Валентина Терешкова предложила такую поправку в рамках серии изменений к Конституции, за которые россияне будут голосовать на референдуме 22 апреля.

Сам Путин привел пример президента США Франклина Рузвельта, который отбывал четыре срока из-за потрясений, которые переживала страна в то время. При этом российский лидер заверил, что выступает за ограничение сроков правления, но "когда страна станет политически зрелой", добавив, что Россия все еще "выздоравливает" после распада Советского Союза.

Что означает перспектива "вечного Путина" для будущего России и мира?

Планы Путина оставаться у власти после 2024 года не являются полезными ни для России, ни для мира, пишет The Guardian. Хотя идея того, что он спокойно уйдет на пенсию, всегда казалась мало вероятной, учитывая неутешительную судьбу, которая постигла часто старых автократов, бывших диктаторов и даже якобы избранных президентов, когда они отпускали абсолютную власть.

В январе российский президент запланировал ряд возможных конституционных "реформ", чтобы решить, что делать в 2024 году, когда закончится его срок полномочий. В частности, он отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Тогда потрясения вызвали разговоры о будущем путинизма, "вертикаль власти" и о постпутинской эпохе. Минуту-две это звучало как настоящая дискуссия. Однако действия Путина показали – для него самым актуальным вопросом было и есть, как сохранить власть навсегда. И сейчас он, по сути, заявил: "Забудьте про все, я остаюсь".

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Теперь возвращение президентского часов до нуля означает, что Путин и вся Россия могут надеяться на еще два его сроки. Проблема решена. Дебаты закончились.

И, если улыбчивые двуязычные обозреватели остаются смущенными, представьте, как чувствуют себя Алексей Навальный и другие оппозиционные активисты, которые провели свою жизнь, борясь за свободные и честные выборы.

При этом издание отмечает: Путин действительно не так популярен, как когда. Экономика России – это беспорядок. Война с ценами на нефть ухудшит ее. Коррупция выходит из-под контроля. Но у Путина есть способы победы, даже когда он проигрывает. Он убежден, что референдум завершится хорошо для него.

Что означает перспектива "вечного Путина"?

Для России – больше репрессий и национального застоя.

– больше репрессий и национального застоя. За рубежом – больше срывов международного порядка, антизападной агитации, правопопулистской яда и нагнітань относительно устарелости либерализма.



Путин давно готовился к "Вечному президентству" / Getty Images

У Путина "в кармане" уже есть Дональд Трамп. Если последний получит второй срок, проблемы с ними двумя не завершатся. В Европе Ангела Меркель боролась с Путиным за Крым и Украину и ничего не достигла. Теперь она покидает игру. Борис Джонсон – бессилен, как и Эммануэль Макрон.

Среди других мировых лидеров, только в Китае Си Цзиньпин – еще один "вечный" президент – все еще может быть рядом, когда Путин снова начнет заводить часы. И, несмотря на все их различия, оба разделяют одну большую цель – уменьшить западную власть.

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Резюме Путина к 2024 году звучит как перечень неприятностей 21 века: бесконечные распри в странах, таких как Сирия, Ливия и Украина, националистические бред, неудачные выборы, убийства оппонентов, хищение богатства и демократия в отступлении.

Путин выживает благодаря безжалостному использованию власти, что подталкивается преступными намерениями, жадностью и личной злобой. Он не назовет преемника, потому что никогда не сможет уйти на пенсию. У него слишком много врагов, чтобы когда-нибудь просто отдыхать.

Конституционный переворот?

The Economist пишет, что Путин любит удивлять. А еще больше он любит запутывать. Как бывший офицер КГБ, ему комфортно действовать "в тумане", особенно во время "выворачивание" закона. Это, по сути, то, что делал Путин в течение последних двух месяцев – с того времени, когда он объявил о конституционные изменения, направленные на то, чтобы удержать себя у власти после 2024 года. Действующая конституция говорит, что он должен покинуть свою должность. Однако Путин не намерен этого делать.

6 марта президент сказал россиянам, что не будет повторять опыт советских лидеров, которые умерли на посту: "Мне нравится моя работа, но чтобы сохранить власть, которую я имею, [я был бы] согласиться на какую-то схему, которая была бы неприемлемой для страны или уничтожила бы ее". А уже через четыре дня он сделал наоборот.

Так, Путин размышлял и, вероятно, отвергал различные методы удержания власти:

объединение России с Беларусью и председательство в новой стране;

председательство над полномочным высшим государственным советом;

возможность стать премьер-министром в новой парламентской системе, как он это делал в 2008 году.

Но, пожалуй, наиболее определенный метод – изменение Конституции и остаться на посту президента.



Путин, учитывая прошлое, не может просто уйти на пенсию / Getty Images

Его заявления были столь же мутными, как и изменения в Конституции, которые запутывают и противоречат некоторым другим статьям. Сначала Путин заверил, что это укрепит полномочия парламента и власти в регионах. На самом же деле поправки предоставляют президенту почти абсолютную власть, еще больше уменьшают полномочия избранных мэров и нивелируют преимущество международных норм над российскими законами.

Однако, как пишет издание, для такого знаменательного события 10 марта шоу в Думе было скучным и несвежим, с банальными речами и постоянными аплодисментами.

Так, всенародное голосование за поправки запланировали на 22 апреля – день рождения Владимира Ленина. Хоть это действо, как представляется, не является ни референдумом, ни выборами, а скорее очевидным проявлением поддержки россиянами изменений в законодательстве. Цель референдума же заключается в том, чтобы придать законную силу мошенническим схемам Путина.

Наглый способ продолжения правления

Похоже, Путин готовился продвинуть непонятные конституционные изменения, как скрытый способ оставаться лидером России после 2024 году, отмечает The New York Times. И 10 марта он поддержал потрясающе простую и еще более нахальное предложение: установка предельного времени своего президентства на ноль. Это позволит ему отбыть дополнительные два срока на посту президента.

Если это произойдет, он будет занимать самую высокую должность в стране на протяжении 32 лет – дольше, чем Сталин, но все еще меньше, чем Петр Первый, который царствовал 43 года.

В поисках способов избежать того, что, казалось бы, было зафиксировано чертой его пребывания на посту, Путин присоединился к президенту Китая Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Эрдогана – авторитарных лидеров, которые расширили свое правление.



Президент РФ может "обогнать" Сталина в продолжительности правления / Getty Images

В прошлом Путин действовал осторожно. Противостоя ограничением срока в 2008 году, он выбрал четырехлетнего перерыва на посту премьер-министра, тогда как его протеже Дмитрий Медведев был президентом. Действующую же предложение Путин подает как благо для страны.

Будут ли массовые протесты оппозиции – пока неизвестно. Активисты быстро подали заявку на разрешение на московский митинг 21 марта против хода Путина, однако его могут отменить из-за эпидемии коронавирус. Поэтому пока нет четких факторов, которые могут помешать планам Путина править вечно.

Почему Путин действует так быстро?

Vox отмечает, что этот шаг президента РФ застал людей врасплох, особенно учитывая скорость, с которой предлагается поправка, и немедленное одобрение Путина. Это особенно удивительно, учитывая все предложения, которые он сделал в январе.

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Сейчас Россия, как и остальной мир, страдает из-за коронавируса и экономичный боль, связанная с этим. В дополнение к этому, Москва сейчас находится в состоянии переговоров с Саудовской Аравией в отношении цен на нефть, что составляет угрозу для ключевого источника дохода для Кремля.

Путин, вероятно, делает ставку на то, что в условиях этих кризисов он может легко продать свою лидерскую роль как необходимость для стабильности. При этом он убежден, что россияне, как и весь остальной мир, могут быть слишком заняты более насущными проблемами, чтобы реагировать на все, что касается махинаций Путина.

Это был танец введения каких-то сложных схем и установок, чтобы расширить правление ... все потому, что не было окна возможностей. А сейчас оно есть-из-за вируса, кризиса и нестабильности, которая растет. Путин – очень опытный в использовании возможностей,

– отметил изданию Максим Эристави, научный сотрудник Atlantic Council.

У Путина есть четкий план, но это не значит, что вся Россия готова его поддержать. Сейчас акции оппозиции запланированы на 21 марта, но сопротивление этому может быть еще более жестким, чем раньше – чиновники принимают меры для ограничения общественных собраний через коронавирус.

Да, минимум до 10 апреля в Москве запрещены все массовые демонстрации на более 5000 человек. В самом деле, избегание больших толп и использование "социального дистанцирования" является необходимой и эффективной мерой для уменьшения распространения вспышки вируса. Но также достаточно удобно вносить важные конституционные изменения в тот момент, когда общественность боится или даже не имеет права собираться на массовые протесты.

Кроме того, спокойная консолидация власти в то время, как международное сообщество пытается сдерживать вспышки коронавирус, помогает Путину избежать международного контроля. Хотя, возможно, за 20 лет правления, российскому президенту уже безразлично, как это все выглядит.