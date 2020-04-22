Президент не может быть подчиненным, – политолог о возможных рисках Саакашвили в правительстве

Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером по вопросам реформ в Украине. Почему решили вернуть грузина в украинскую политику и чего от этого ждать – читайте дальше.

Уже с середины января 2020 года Зеленский искал мощную личность с опытом на эту должность. Из команды Зеленского начали отправлять сигналы, что Саакашвили может помочь правительству в статусе вице-премьера по реформам, поскольку имеет опыт в Грузии и в Украине. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, украинский опыт работы Саакашвили не такой успешный, как в Грузии. Поэтому есть определенные риски повторения конфликтов, которые были с бывшими чиновниками, например, с Аваковым, Яценюком или Порошенко.

Надо учитывать лидерские амбиции Саакашвили. Человек, который был президентом, не может быть подчиненным. Опыт работы у него гораздо больше, чем у Шмыгаля и почти всех чиновников. Кроме того, надо учитывать взрывной темперамент Саакашвили и его конфликтность,

– считает Фесенко.

Владимир Фесенко / Фото из Фейсбука Владимира Фесенко

Эксперт отметил, соревнование за власть может начаться с начала работы Саакашвили в украинском правительстве.

Это может быть соревнование, пусть неофициальное, со Шмыгалем. Может будет вспышка возобновления конфликта с Аваковым. Если Саакашвили не удастся продемонстрировать успехи, он начнет обвинять олигархов, руководство правительства или самого президента в том, что ему мешают,

– отметил Фесенко.

Также он добавил, что большинство депутатов поддерживают Зеленского – если он скажет, что надо принять это решение, то его поддержат.

Деятельность Саакашвили в Украину / Инфографика 24 канала

"С высокой вероятностью можно спрогнозировать, что против Саакашвили будут выступать люди, связанные с Коломойским, некоторые одесские депутаты и те, кто помнит о неоднозначном опыте в Украине. Поэтому единодушной поддержки не будет. Это еще один повод для конфликта внутри партии "Слуга народа", – подытожил Фесенко.

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