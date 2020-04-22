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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Президент не может быть подчиненным, – политолог о возможных рисках Саакашвили в правительстве

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      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером по вопросам реформ в Украине. Почему решили вернуть грузина в украинскую политику и чего от этого ждать – читайте дальше.

      Уже с середины января 2020 года Зеленский искал мощную личность с опытом на эту должность. Из команды Зеленского начали отправлять сигналы, что Саакашвили может помочь правительству в статусе вице-премьера по реформам, поскольку имеет опыт в Грузии и в Украине. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

      К теме Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

      По его словам, украинский опыт работы Саакашвили не такой успешный, как в Грузии. Поэтому есть определенные риски повторения конфликтов, которые были с бывшими чиновниками, например, с Аваковым, Яценюком или Порошенко.

      Надо учитывать лидерские амбиции Саакашвили. Человек, который был президентом, не может быть подчиненным. Опыт работы у него гораздо больше, чем у Шмыгаля и почти всех чиновников. Кроме того, надо учитывать взрывной темперамент Саакашвили и его конфликтность,
      – считает Фесенко.

      Владимир Фесенко / Фото из Фейсбука Владимира Фесенко

      Эксперт отметил, соревнование за власть может начаться с начала работы Саакашвили в украинском правительстве.

      Это может быть соревнование, пусть неофициальное, со Шмыгалем. Может будет вспышка возобновления конфликта с Аваковым. Если Саакашвили не удастся продемонстрировать успехи, он начнет обвинять олигархов, руководство правительства или самого президента в том, что ему мешают,
      – отметил Фесенко.

      Также он добавил, что большинство депутатов поддерживают Зеленского – если он скажет, что надо принять это решение, то его поддержат.

      Деятельность Саакашвили в Украину / Инфографика 24 канала

      "С высокой вероятностью можно спрогнозировать, что против Саакашвили будут выступать люди, связанные с Коломойским, некоторые одесские депутаты и те, кто помнит о неоднозначном опыте в Украине. Поэтому единодушной поддержки не будет. Это еще один повод для конфликта внутри партии "Слуга народа", – подытожил Фесенко.

      Смотрите видео 24 канала с политологом о вероятном назначении Саакашвили на должность в украинском правительстве:

      Что надо знать о Саакашвили

      • В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре он пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.
      • 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
      • 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: мол, он находился на территории Украины незаконно.
      • В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ из-за выдворения из Украины. Прокуратура открыла дело, а затем передала его в ГБР.
      • В то же время 20 ноября Верховный суд Украины отказал Саакашвили в иске Госпогранслужбы, Миграционной службы и МВД о признании незаконным его реадмиссии (выдворении) в Польшу.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Правительство Шмыгаля Петр Порошенко Арсен Аваков Слуга народа Михаил Саакашвили
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