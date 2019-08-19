Президент сменил главу СБУ на "янтарной" Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа уволил Виктора Панасюка с должности начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области. И сразу отдельным указом назначил на эту должность Олега Головаша. Указы опубликованы официальным интернет-представительством президента.

Олег Головаш до своего назначения занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Житомирской области. Из декларации пза 2018 год можно узнать, что новый глава СБУ в Житомире женат, а в 2017 году работал в полиции Харьковской области. Остальная информация – засекречена.

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Предыдущий глава СБУ Житомирщины Виктор Панасюк на этой должности был с 3 мая 2017 года (назначен пятым президентом Петром Порошенко). Известно, что тогда Панасюк был полковником с двумя высшими образованиями, участником АТО. В августе 2018 года Порошенко повысил в звании Панасюка до генерал-майора.

Впрочем, работа правоохранительных органов Житомирщины вызвала недовольство у президента Владимира Зеленского.

12 августа 2019 года во время совещания в Олевской райгосадминистрации Житомирской области по вопросам нелегальной добычи янтаря президент поручил уволить начальников отделов полиции Олевского и Овручского районов. А начальнику полиции Вячеславу Печененку предложил написать заявление на увольнение. Тогда же Зеленский анонсировал смену руководства областного управления СБУ.

Коротко о " янтарном деле"

С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабном нелегальная добыча янтаря в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах даже были стычки между силовиками и нелегальными старателями. За эти 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных.

Еще летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при поддержке правоохранительных органов. Зеленский 12 августа фактически подтвердил, что с тех пор ничего не изменилось.

По данным полиции, стихийные копатели янтаря нанесли вред свыше 6 тысяч 200 гектаров земель лесного фонда и свыше тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Такие масштабы означают катастрофические экологические последствия.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДОБЫЧИ ЯНТАРЯ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ