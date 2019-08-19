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      Президент змінив голову СБУ на "бурштиновій" Житомирщині

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      У Житомирі – новий керівник СБУ
      У Житомирі – новий керівник СБУ / СБУ

      Президент України Володимир Зеленський 19 серпня звільнив Віктора Панасюка з посади начальника Служби безпеки України в Житомирській області. І одразу окремим указом призначив на цю посаду Олега Головаша. Укази опубліковані офіційним інтернет-представництвом президента.

      Олег Головаш до свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Житомирській області. З декларації за 2018 рік можна дізнатися, що новий глава СБУ у Житомирі одружений, а у 2017 році працював у поліції Харківської області. Решта інформації – засекречена.

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      Попередній глава СБУ Житомирщини Віктор Панасюк на цій посаді був із 3 травня 2017 року (призначений п'ятим президентом Петром Порошенком). Відомо, що тоді Панасюк був полковником із двома вищими освітами, учасником АТО. У серпні 2018 року Порошенко підвищив у званні Панасюка до генерал-майора.

      Утім, робота правоохоронних органів Житомирщини викликала незадоволення у президента Володимира Зеленського.

      12 серпня 2019 року під час наради в Олевській райдержадміністрації Житомирської області з питань нелегального видобутку бурштину президент доручив звільнити начальників відділів поліції Олевського та Овруцького районів. А начальнику поліції В'ячеславу Печененку запропонував написати заяву на звільнення. Тоді ж Зеленський анонсував зміну керівництва обласного управління СБУ.

      Коротко про "бурштинову справу"

      З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці 5 років ГПУ звітувала про десятки затриманих.

      Ще влітку 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що 90% бурштину в Україні видобувають нелегально за підтримки правоохоронних органів. Зеленський 12 серпня фактично підтвердив, що з того часу нічого не змінилося.

      За даними поліції, стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6 тисяч 200 гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення. Такі масштаби означають катастрофічні екологічні наслідки.

      зеленський проти нелегального видобутку бурштину: останні новини
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський СБУ Новини Житомира Бурштин
      Джерело: 24 канал
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