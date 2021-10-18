Президента Чехии госпитализировали: информацию о состоянии здоровья Земана скрывают
Источник:Novinky
Глава Офиса президента Чехии Вратислав Минар отказался сообщать журналистам информацию о состоянии здоровья Милоша Земана. Политика госпитализировали 10 октября, на следующий день после парламентских выборов в стране.
Минар заявил, что ведомство подчиняется президенту и без его согласия ничего не прокомментирует. Все попытки чешского Сената узнать о его самочувствии он назвал лицемерием и медиаигрой.
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"Информация о состоянии здоровья, лечении и выздоровлении президента находится только в его распоряжении и членов его семьи", – подчеркнул Минар.
О состоянии Земана не говорят
Он также обвинил Сенат в попытке отстранить главу государства с поста. Актуальным это заявление стало после того, как председатель Сената Милош Вистрчил обратился в президентский офис и Центральный военный госпиталь с просьбой прокомментировать, сможет ли президент выполнять свои обязанности.
Работники офиса президента Чехии и его пресс-секретарь игнорируют вопрос о состоянии Земана. В то же время его жена, первая леди страны подтвердила, что он болен и должен набраться сил. От чего лечится президент Чехии и каковы перспективы выздоровления, она не озвучила.
Ранее Минар сообщил, что Земан сам решил лечь в больницу. Якобы он потерял сознание во время перевода в госпиталь, поскольку нуждался в кислородной маске.
Официальную информацию готовы обнародовать
Пражский Град лишь подтвердил информацию, что президент находится в отделении интенсивной терапии. Однако пообещали обнародовать более детальный ответ после консультаций в понедельник, 18 октября вечером.
В чешское медиапространство просочилась информация, что Земан страдает от серьезного заболевания печени. Эту информацию якобы подтвердил премьер-министру Андрею Бабишу руководитель клиники гастроэнтерологии и депутат Юлиус Шпичак.
Болезнь Милоша Земана: что известно
- Последний раз 77-летнего президента Чехии видели публично 1 сентября 2021 года во время посещения начальной школы в Брно.
- После его госпитализировали на 9 дней по неизвестным причинам. Врачи также не предоставили информации о том, позволит ли состояние Земана исполнять обязанности президента.
- Второй раз политика отправили в больницу сразу после парламентских выборов 9 октября.
- Его врач Мирослав Заворал сообщил, что причиной стало осложнение хронического заболевания.
- В реанимации президент пробыл более недели с обезвоживанием и легким истощением. Известно, что Земан болеет диабетом и передвигается на инвалидном кресле.