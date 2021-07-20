На президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети
20 июля 2021 , 14:56Читати новину українською
Источник:Al Jazeera
На главу Мали Гойту Ассими 20 июля напали двое неизвестных с ножом. Инцидент произошел во время торжеств на мусульманском празднике Курбан-байрам.
Временный президент африканской страны как раз находился на молитве в мечети столицы Бамако.
Читайте также В Мали военные арестовали президента и премьера: в ООН уже отреагировали
Один из нападавших пытался ударить Ассими Гойту со спины, но ранение получил другой мужчина.
- Сам глава Мали не пострадал.
Военный переворот в Мали
- Военные 24 мая в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.
- Причиной стало решение не включать в состав правительства главу МВД Модибо Коне и Минобороны Садио Камара, которые являются сторонниками террористов.
- В ООН осудили такие действия и назвали их попыткой насильственного захвата власти. Кроме того, в ООН требуют немедленно освободить пленников.