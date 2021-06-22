Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину: план визита

Саломе Зурабишвили прилетела в Украину 22 июня. В рамках официального визита она встретится с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем и Дмитрием Разумковым.
Официальная часть визита состоится 23 июня, именно на этот день и запланированы встречи. О приезде президента сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.
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Саломе Зурабишвили прибыла в Украину
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину,
– написал Боднар.
Визит президента Грузии: что запланировано
В Офисе Президента рассказали, что 23 июня состоится встреча президента Владимира Зеленского и главы Грузии Саломе Зурабишвили.
Более того, в Мариинском дворце Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили встретятся с журналистами.
Грузинское издание "Грузия онлайн" пишет, что, кроме встречи президентов с глазу на глаз, запланированы встречи в расширенном формате:
- с премьером Украины Денисом Шмыгалем,
- а также председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Отношения Украины и Грузии: последние новости
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- Спикер дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС уважает выбор стран и стратегические цели, в частности, и подписание этого меморандума.