Украина в приоритете: президент Санду представила видение внешней политики Молдовы
Источник:Пресс-служба президентуры Молдовы
Майя Санду представила список приоритетов внешней политики Молдовы. Отношения с Украиной включили в список приоритетов.
После парламентских выборов обнародовали приоритеты внешней политики Молдовы на 2021 – 2022 годы. Это случилось во время встречи с дипломатическим корпусом, организованной в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.
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Санду назвала приоритетные задачи внешней политики
Президент Молдовы назвала 5 основных приоритетов. Украина фигурирует в одном из пунктов.
Поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем поддержания добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими заинтересованными в безопасности странами региона,
– говорится в сообщении.
Еще 4 приоритета Молдовы во внешней политике на 2021 – 2022 годы:
- преодоление пандемии COVID-19;
- восстановление экономики страны путем привлечения фондов и инвестиций;
- борьба с коррупцией и продвижение правового государства через сотрудничество с международными партнерами. Также возвращение иностранных активов коррумпированных чиновников, чиновников и бизнесменов;
- активная роль на глобальном уровне – участие Молдовы в поиске путей решения проблем окружающей среды, безопасности, глобального и регионального развития.
Важные события в Молдове: кратко
- Недавно на парламентских выборах в Молдове партия президента страны "Действие и солидарность" получила большинство.
- Владимир Зеленский поздравил Майю Санду и отметил, что это важный шаг на пути к европейским стремлениям.
- В январе 2020 года президент Молдовы посетила Украину. Тогда лидеры договорились о сотрудничестве. В частности, по созданию президентского совета и присоединения к инициативе Триморья.
- Мая Санду стала президентом в ноябре 2020 года, победив пророссийского Игоря Додона.