The Economist пишет о подготовке к выборам президента Украины в 2025 году: что говорят в ОП

Издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что в Украине началась подготовка к возможным выборам президента. Называют даже вероятную дату их проведения - 25 мая 2025 года.

По данным источников издания, подготовка к выборам уже началась, региональные избирательные штабы "мобилизуются", ведется работа над списками кандидатов. В то же время в ОП и в Раде уже отреагировали на статью заверив, что в Украине нет предпосылок для проведения выборов. Какова вероятность выборов в 2025 году, анализирует 24 Канал.

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Что в статье The Economist

Источники издания сообщили, что представители одного из потенциальных оппонентов действующего президента Владимира Зеленского признают необходимость проведения выборов. Однако они не решаются публично поднимать этот вопрос из-за опасений относительно возможной негативной реакции со стороны Офиса президента.

Данные внутренних опросов якобы свидетельствуют о том, что поддержка президента Зеленского может не соответствовать его предыдущему успеху на выборах, поскольку общественные настроения отошли от восприятия его как "героя войны" почти через 3 года войны после полномасштабного вторжения.

Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужноо называют главным претендентом на пост президента. Отмечают, что несмотря на недавнее назначение послом в Великобритании после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в прошлом году, политические амбиции Залужного остаются "непонятными". Однако источники указывают, что все чаще его призывают к участию в президентской гонке.

В то же время за Зеленского готовы проголосовать больше, чем за других оппозиционных кандидатов, за исключением Залужного. Бывший коллега действующего президента предположил, что лучшее решение, которое может принять Зеленский, – уйти в отставку и сдержать обещание оставаться на посту президента только один срок.

"Зеленский имеет только один выход, если хочет сохранить репутацию. Это провести выборы без своего участия и войти в историю как человек, который объединил нацию в войне", – цитирует издание своего собеседника.

Важно! 24 Канал посылал официальный запрос в Офис Президента относительно того, планируются ли выборы 25 мая, пока нам ответ не предоставили.

Реакция ОП

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в эфире на Радио NV заявил, что в Украине нет оснований или предпосылок для проведения выборов, ведь война продолжается с высокой интенсивностью.

Комментируя информацию о том, что 20 января в Украине могут объявить прекращение огня и отменить военное положение, а 25 мая провести выборы, советник заявил, что считает подобные статьи необоснованными.

"Когда западные СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяют какую-то информацию, то не объясняют, почему должно так произойти. Война сегодня в горячей фазе, как и год назад... Война высокой интенсивности... Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у России нет", – отметил Подоляк.

По его словам, Кремль продолжает настаивать на ультимативных требованиях, то есть, Украина должна лишиться не только территории, но и суверенности. В таком случае нет никаких оснований говорить о начале политического сезона или процесса как такового. Более того, он отметил, что эти факторы должны быть очевидными и для международных партнеров Украины.

Объективные причины, почему выборы невозможны

NV со ссылкой на источники в президентской фракции "Слуга народа" указывает сразу несколько причин, по которым национального волеизъявления весной следующего года в стране быть не может. В частности, важно понимать, что для организации выборов надо минимум полгода. То есть, выборы как таковые, могут состояться не ранее августа 2025 года.

"Также их могут провести вместе с местными плановыми выборами в последнее воскресенье октября 2025-го для экономии средств", – сообщил источник.

Другой собеседник издания сообщил, что никто предметно не занимается выборами, потому что сценарии с прекращением огня реально не рассматриваются.