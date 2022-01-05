Президентский борт, вылетевший из России в Казахстан, решил скрыть свой маршрут

Из российского аэропорта "Внуково" вылетел самолет в Казахстан. Однако прямо во время полета его маршрут скрыли.

Свой маршрут российский самолет Ту-214 скрыл после того, как вошел в воздушное пространство Казахстана. Среди вариантов, куда он мог лететь – аэропорт в Актау или в Алматы, или даже столица Нур-Султан.

Обратите внимание В Алматы захватили аэропорт: сотрудников эвакуируют

Самолет принадлежит российскому правительству

Журналист Азамат Майтанов заявил, что самолет, летевший в Казахстан из "Внуково" принадлежит российскому правительству. Причины полета и сокрытия маршрута – неизвестны.

Ту-214 российского правительственного отряда, который летел из "Внуково" в Казахстан, решил скрыть свой маршрут прямо посреди рейса,

– заявил Майтанов.

Судя по направлению движения Ту-214, самолет не направлялся в столицу Казахстана, однако после сокрытия своего маршрута, экипаж мог запросто изменить его.



Рейс из Москвы в Казахстан / Фото из Фейсбука Азамата Майтанова

Бегство казахских политиков: главное

От 3 января 2022 года в Казахстане продолжаются массовые протесты, поводом к которым стал рост цены на газ. Впоследствии митингующие начали требовать отставки правительства, проведения местных выборов и борьбу с влиянием бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уволил Назарбаева с должности председателя Совбеза страны. По информации российских СМИ, бывший президент готов покинуть страну.

Из аэропорта в Актау вылетели около 10 самолетов с казахскими чиновниками. По данным СМИ, среди них был и зять Назарбаева. Все они якобы вылетели в Швейцарию.

Также в СМИ распространили информацию о том, что и Токаев мог покинуть страну, однако в России эту информацию опровергли и сам Токаев заявил, что будет оставаться в Нур-Султане "что бы не случилось".

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео