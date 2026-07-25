Трамп пошутил, что снова собирается выиграть выборы в США

Трамп решил предоставить журналистам "эксклюзив". Американский лидер пошутил, что снова планирует выиграть выборы.

Об этом Трамп заявил во время ужина с журналистами.

Что сказал американский президент о своем следующем сроке в должности?

Президент США Дональд Трамп во время ужина с журналистами сделал громкое заявление о якобы третьей победе на президентских выборах и намерении баллотироваться на четвертый срок.

Я рад объявить о своем намерении баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов,

– сказал он.

После этого он добавил, что якобы уже выиграл выборы трижды и намерен сделать это еще раз. В то же время, американские СМИ обратили внимание, что эти слова прозвучали в шутливом тоне, а не как официальное заявление об участии в предстоящих выборах.

Дональд Трамп занимал пост президента США после победы на выборах 2016 года, а также снова был избран в 2024 году. Выборы 2020 года он проиграл, хотя до сих пор утверждает, что их результаты были сфальсифицированы.

Напомним, рейтинг Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс оказался под давлением из-за экономических проблем. По данным опроса Focaldata, более половины американцев не одобряют его политику по инфляции, стоимости жизни, экономике и пошлинам. В частности, 58% избирателей негативно оценивают борьбу президента с инфляцией, а 55% считают, что введенные им пошлины нанесли ущерб экономике США.

Кроме того, на настроения американцев повлияли рост цен на топливо после конфликта с Ираном и опасения нового инфляционного всплеска в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Кстати, политология-американистка Александра Филиппенко считает, что госсекретарь США Марко Рубио может стать одним из главных претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии после Дональда Трампа. По ее словам, сейчас Рубио демонстрирует полную лояльность действующему президенту, однако в будущем может претендовать на высшую должность. Филипенко отметила, что у Рубио преимущество благодаря поддержке среди испаноязычных американцев и является представителем традиционного крыла Республиканской партии.