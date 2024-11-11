Первый день Дональда Трампа на посту президента: в AP спрогнозировали, каким он будет

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором – "за исключением первого дня" на новой должности. Согласно его собственным заявлениям, у него много дел в тот первый день в Белом доме.

В частности, начать депортацию мигрантов, помиловать участников штурма Капитолия и уволить тысячи госслужащих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Пресс-секретарь штаба новоизбранного президента США Каролина Левитт для Fox News сказала следующее: "Сколько указов будет издано в первую неделю? Их будут десятки. Я могу заверить вас в этом".

Что Трамп может сделать в первый день на посту президента

Закроет дела против себя

Как пишет AP, республиканец может уволить спецпрокурора Джека Смита, который ведет два федеральных дела против него – о попытках изменить результаты выборов 2020 года и незаконного хранения секретных документов. И хотя он не может помиловать себя, но он может попытаться использовать свой статус избранного президента.

И таким образом, вероятно, он отменит или снимет судимость за уголовное преступление. В таком случае дело о вмешательстве в выборы в Джорджии может остаться единственным открытым против него. Его, возможно, приостановят до конца его президентского срока, то есть в 2029 году.

Помилует ли участников штурма Капитолия

Ранее Дональд Трамп обещал "помиловать многих" из 1,5 тысяч обвиняемых в штурме. Как президент, он может помиловать любого, осужденного федеральным судом, Высшим судом округа Колумбия или военным трибуналом.

Или же он может приказать генеральному прокурору уйти в отставку.

Попытается принять меры по войне России против Украины

По словам пресс-секретаря штаба новоизбранного президента США Каролины Левитт, в первый же день президентства Трамп может "посадить Украину и Россию за стол переговоров". Ранее же он неоднократно заявлял, что закончит войну еще до инаугурации.

Реорганизует правительство

В федеральном правительстве работают сотни профессионалов, которые приходят и уходят вместе с администрациями президентов. Есть также десятки тысяч "карьерных" чиновников, чьи знания и опыт помогают поддерживать функционирование правительства, особенно в переходные периоды.

Трамп хочет перевести около 50 тысяч "карьерных" работников на политические должности, чтобы их было легче уволить и заменить на лояльных себе. Он попытается достичь этого, восстановив действие указа 2020 года, известного как "Список F", который Байден отменил в 2021 году.

По данным издания, он также хочет усилить борьбу с чиновниками, которые сливают информацию журналистам, и ввести новый тест на госслужбу.

Депортирует нелегальных мигрантов

Трамп может поручить своей администрации начать эту работу сразу после вступления в должность. Он заявил, что применит "Закон врагов-иностранцев" 1798 года, который позволяет президенту депортировать любого, кто не является гражданином США и происходит из страны, с которой существует "объявленная война" или есть угроза или попытка вторжения.

Ведущий советник Трампа Стивен Миллер предполагает, что лояльные ему губернаторы-республиканцы могут отправить войска Нацгвардии в соседние штаты, если те выступят против.

Введёт пошлины на импортные товары и будет бороться с ветряными мельницами

Согласно обнародованной информации, после вступления в должность он планирует ввести 10% тариф на все импортные товары, 60% - на импорт товаров из Китая и 25% - на товары из Мексики, для чего ему скорее всего не понадобится одобрение Конгресса США.

Так, закон "О расширении торговли" от 1962 года позволяет президенту регулировать пошлины, которые могут повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов

Указами в первый день он может остановить ветроэнергетические проекты, отменить экологические стандарты для компаний и свести на нет поощрение граждан к переходу на электромобили. Он также пообещал увеличить добычу ископаемого топлива в США.

Отменит защиту трансгендерных учеников от дискриминации

Дональд Трамп пообещал отменить меры защиты трансгендерных учеников от дискриминации

в школах "в первый же день", и подчеркнул, что имеет право действовать без одобрения Конгресса США.

Он также хочет ограничить финансирование школ, которые "будут продвигать критическую расовую теорию, трансгендерное безумие и другой неприемлемый расовый, сексуальный или политический контент".