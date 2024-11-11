Зокрема, розпочати депортацію мігрантів, помилувати учасників штурму Капітолія і звільнити тисячі держслужбовців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Речниця штабу новообраного президента США Кароліна Левітт для Fox News сказала наступне: "Скільки указів буде видано у перший тиждень? Їх будуть десятки. Я можу запевнити вас у цьому".

Що Трамп може зробити у перший день на посаді президента

Закриє справи проти себе

Як пише AP, республіканець може звільнити спецпрокурора Джека Сміта, який веде дві федеральні справи проти нього – про спроби змінити результати виборів 2020 року та незаконного зберігання секретних документів. І хоч він не може помилувати себе, але він може спробувати використати свій статус обраного президента.

І таким чином, ймовірно, він скасує або зніме судимість за кримінальний злочин. У такому разі справа про втручання у вибори в Джорджії може залишитися єдиною відкритою проти нього. Її, можливо, призупинять до кінця його президентського строку, тобто у 2029 році.

Помилує учасників штурму Капітолія

Раніше Дональд Трамп обіцяв "помилувати багатьох" із 1,5 тисячі обвинувачених у штурмі. Як президент, він може помилувати будь-кого, засудженого федеральним судом, Вищим судом округу Колумбія або військовим трибуналом.

Або ж він може наказати генеральному прокурору піти у відставку.

Спробує вжити заходів щодо війни Росії проти України

За словами речниці штабу новообраного президента США Кароліни Левітт, у перший же день президентства Трамп може "посадити Україну і Росію за стіл переговорів". Раніше ж він неодноразово заявляв, що закінчить війну ще до інавгурації.

Реорганізує уряд

У федеральному уряді працюють сотні професіоналів, які приходять і йдуть разом з адміністраціями президентів. Є також десятки тисяч "кар'єрних" чиновників, чиї знання та досвід допомагають підтримувати функціонування уряду, особливо у перехідні періоди.

Трамп хоче перевести близько 50 тисяч "кар'єрних" працівників на політичні посади, щоб їх було легше звільнити та замінити на лояльних собі. Він спробує досягти цього, відновивши дію указу 2020 року, відомого як "Список F", який Байден скасував у 2021 році.

За даними видання, він також хоче посилити боротьбу з урядовцями, які зливають інформацію журналістам, і запровадити новий тест на держслужбу.

Депортує нелегальних мігрантів

Трамп може доручити своїй адміністрації розпочати цю роботу одразу після вступу на посаду. Він заявив, що застосує "Закон ворогів-іноземців" 1798 року, який дозволяє президенту депортувати будь-кого, хто не є громадянином США і походить з країни, з якою існує "оголошена війна" або є загроза чи спроба вторгнення.

Провідний радник Трампа Стівен Міллер припускає, що лояльні йому губернатори-республіканці можуть відправити війська Нацгвардії до сусідніх штатів, якщо ті виступлять проти.

Запровадить мита на імпортні товари та боротиметься з вітряками

Згідно з оприлюдненою інформацією, після вступу на посаду він планує ввести 10% тариф на всі імпортні товари, 60% — на імпорт товарів з Китаю і 25% — на товари з Мексики, для чого йому радше за все не знадобиться схвалення Конгресу США.

Так, закон "Про розширення торгівлі" від 1962 року дозволяє президенту регулювати мита, які можуть вплинути на національну безпеку Сполучених Штатів.\

Указами у перший день він може зупинити вітроенергетичні проєкти, скасувати екологічні стандарти для компаній і звести нанівець заохочення громадян до переходу на електромобілі. Він також пообіцяв збільшити видобуток викопного палива в США.

Скасує захист трансгендерних учнів від дискримінації

Дональд Трамп пообіцяв скасувати заходи захисту трансгендерних учнів від дискримінації

у школах "у перший же день", і підкреслив, що має право діяти без схвалення Конгресу США.

Він також хоче обмежити фінансування шкіл, які "просуватимуть критичну расову теорію, трансгендерне божевілля та інший неприйнятний расовий, сексуальний чи політичний контент".