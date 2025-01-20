Лестью Трампу Зеленский открывает новый фронт России: в СNN объяснили его подход к Трампу

С момента избрания Дональда Трампа президентом США мировые лидеры активно пытаются получить его благосклонность. Среди них, возможно, самой успешной является Украина.

Киев прекрасно понимает, что ему нужно оставаться на стороне Трампа, чтобы обеспечить будущую поддержку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Зачем Зеленский льстит Трампу

Учитывая, что во времена администрации Байдена США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, украинское руководство понимает необходимость сохранять поддержку Вашингтона при новой администрации.

Зеленский неоднократно называл Трампа "сильным человеком", что, по оценкам экспертов, является попыткой привлечь его внимание. Однако, хотя лесть Трампу является распространенной тактикой, его непредсказуемость не дает гарантий, что они сработают.

К сожалению, Зеленский не может позволить себе роскошь быть враждебным в отношении Трампа. Он должен хотя бы попытаться привлечь его на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в огромной степени зависит от американской поддержки,

– заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса.

Она также отмечает, что усилия Зеленского уже частично окупаются, поскольку Трамп заявил, что для завершения войны понадобится более 24 часов.

"Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть - это небольшая цена за лучший результат", – подытожила Хоса.

По мнению заместителя директора программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House Арины Луцевич, похвала Зеленского является в основном искренней.

Я думаю, он искренне верит, что Трамп может делать смелые шаги, и именно отсюда происходит эта надежда, и не только в сознании Зеленского, но и в Украине в целом,

– отметила эксперт.

Украина также пытается представить свои победы как то, что усилит "проекцию силы" Америки на мировой арене. Согласится ли Трамп с таким видением, пока остается открытым вопросом.

CNN также замечает, что Зеленский обращается к бизнес-ориентированному уму Трампа. В октябре 2024 года украинская сторона представила "План победы", который предусматривает масштабную сделку с США по минеральным ресурсам – ключевого преимущества Украины.

"Мы увидели, что в этом "Плане победы" есть критически важные полезные ископаемые, есть инвестиции... Украина по сути пытается сказать, что это может быть выгодно для Америки", – отметила Луцевич.

Напомним, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, который во второй раз займет пост президента США.