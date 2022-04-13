Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Украину
Источник:пресс-служба Анджея Дуды
Анджей Дуда, Алар Карис, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс отправляются с визитом в Украину. Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы встретятся с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Науседа отметил, что хочет выразить политическую поддержку и оказать военную помощь.
Кстати Премьер Литвы прибыла в Киев поездом Укрзализныци
Поехали поездом
Президент Литвы подчеркивал, что и в дальнейшем будет поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу.
К слову, политики отправились поездом.
Президенты едут в Украину / Фото из твитера Науседы
Накануне президенты встретились в Польше
Политики встретились в Жешуве на внеочередном саммите, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.
Говорили об укреплении безопасности восточного фланга НАТО, поддержке Украины, дальнейшей адвокации членства нашего государства в ЕС и усилении санкций против России.
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