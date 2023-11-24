"Праздник" имени залога: Щиголь, Одарченко и Копыстыра вышли из СИЗО

24 ноября 2023, 20:27
Читати новину українською

Вечер 24 февраля стал настоящим вечером залога. Из СИЗО вышли сразу три человека: Юрий Щиголь, Андрей Одарченко и Сергей Копыстыра.

Всех раньше отправили в СИЗО под залог. Сообщается, что во всех трех случаях внесли сумму, которую определил суд.

Обратите внимание В "Слуге народа" приостановили членство нардепа Одарченко

Скорость внесения залога в Центре противодействия коррупции охарактеризовали как космическую.

Нам неизвестно, внесли ли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая,
– говорится в сообщении.

Под какой залог отправляли подозреваемых:

  • Щиголя – экс-главу Госспецсвязи – 25 миллионов гривен.
  • Одарченко – нардепа – 15 миллионов гривен.
  • Копыстыру – застройщика – 100 миллионов гривен.

Для Щиголя и Копыстыры просили гораздо большие суммы. Речь идет о 50 и 199,9 миллиона гривен. Интересно, что на суде адвокат Копыстыры жаловался на неподъемную сумму и просил назначить только 214 тысяч гривен залога.

В чем их подозревают

  • Щиголя – в завладении государственными средствами при закупке предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
  • Одарченко – во взятке Мустафе Найему.
  • Копыстыру – в попытке подкупа Александра Кубракова.
Автор: Мар'яна Бекало