"Праздник" имени залога: Щиголь, Одарченко и Копыстыра вышли из СИЗО

Вечер 24 февраля стал настоящим вечером залога. Из СИЗО вышли сразу три человека: Юрий Щиголь, Андрей Одарченко и Сергей Копыстыра.

Всех раньше отправили в СИЗО под залог. Сообщается, что во всех трех случаях внесли сумму, которую определил суд.

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Скорость внесения залога в Центре противодействия коррупции охарактеризовали как космическую.

Нам неизвестно, внесли ли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая,

– говорится в сообщении.

Под какой залог отправляли подозреваемых:

Щиголя – экс-главу Госспецсвязи – 25 миллионов гривен.

Одарченко – нардепа – 15 миллионов гривен.

Копыстыру – застройщика – 100 миллионов гривен.

Для Щиголя и Копыстыры просили гораздо большие суммы. Речь идет о 50 и 199,9 миллиона гривен. Интересно, что на суде адвокат Копыстыры жаловался на неподъемную сумму и просил назначить только 214 тысяч гривен залога.

В чем их подозревают