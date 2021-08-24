При Ющенко было лучше всего, – соучредитель Rozetka оценил состояние бизнеса в Украине

Наибольшую разницу украинский бизнес мог почувствовать после отставки Виктора Ющенко. Когда президентом стал Виктор Янукович, ситуация значительно ухудшилась.

Во времена третьего президента была своеобразная "положительная анархия", когда можно было делать почти все, кроме того, что прямо запрещалось. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил соучредитель и совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

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Чечеткин: При Ющенко никто нас не трогал

"Никто нас не трогал, никто не требовал. Это достаточно радикальная позиция, но при Ющенко было лучше", – подчеркнул он.

И вспомнил, после этого пришел к власти Виктор Янукович, который "пытался все украсть и все, что работает, сделать, чтобы работало на него. К тому же при его каденции, в Rozetka были большие проблемы с муртадами власти. У предпринимателя даже было желание бросить все и уехать из страны.

После этого пришел Порошенко. Это была такая же разница, как когда тебе обрезали крылья, ты летишь в пропасть, а потом понемногу из нее поднимаешься вверх. При Порошенко были значимые изменения в продуктивности,

– отметил Чечеткин.

Затем на президентских выборах победил Владимир Зеленский. По словам бизнесмена, чувствовалось, что система сопротивляется, поднимает голову в отрицательном смысле.

"Чувствовалось, что она пытается припомнить всем бизнесменам то, что они у нас недобрали, когда был президентом Порошенко", – пояснил соучредитель Rozetka.

Впрочем добавил, пока все это позади. Государство с бизнесом работает на равных. Несмотря на то, что оно не помогает, но почти не мешает этой сфере.

Чечеткин ответил, когда бизнесу было лучше всего в Украине: смотрите видео