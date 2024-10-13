2025 год может стать годом победы для Украины, но при одном условии

С точки зрения того, что происходит с российской армией, ее ресурсами – контрнаступление ВСУ в 2025 году является абсолютно возможным. Ведь у противника заканчиваются резервы и этим стоит воспользоваться, чтобы ударить по врагу изо всех сил.

Об этом в эфире 24 Канала отметил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, который уверен, что в российской армии ресурса, в частности бронетехники и артиллерии, осталось на год. Однако, по его словам, с количеством живой силы показатели значительно лучше.

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Что нужно Украине, чтобы начать контрнаступление в 2025 году

По мнению Дикого, чтобы решительные наступательные действия украинской армии стали реальными, в ВСУ должны быть надлежащие силы и резервы. И вот именно этого, по словам ветерана российско-украинской войны, он пока не видит.

"И это исключительно по одной причине, она не изменилась, в Украине как были проблемы с мобилизацией, так они и остаются. После того, как в мае был принят закон, который ошибочно называют мобилизационным, а на самом деле это закон упорядочения воинского учета, произошел подъем. В течение 3-х месяцев было набрано значительно больше людей, чем предыдущие 1,5 года. Но сейчас снова наблюдается спад", – обратил внимание Дикий.

Пробелы в законодательстве относительно мобилизации

Многие, по мнению ветерана российско-украинской войны, "нащупали", что и в новом законодательстве осталось немало "дыр". Мужчины, со слов Дикого, научились этим пользоваться, и в сентябре снова просела мобилизация по сравнению с летними месяцами.

"Если ситуация будет такой, то о каком контрнаступлении говорится? В Украине не хватило резервов удержать Угледар. Бойцы 72-й бригады сделали все возможное и даже больше. Вопрос не в том, что что-то недоделала эта бригада, а в том, почему рядом с ней не появилась другая – свежая, не потрепанная за несколько лет войны, которая бы ее усилила. Тогда Угледар до сих пор был бы наш. Однако этой бригады нет, потому что ее не сформировали, потому что продолжается саботаж мобилизации", – отметил Дикий.

2025-й может стать годом победного контрнаступления Украины

Ветеран российско-украинской войны отметил, если в Украине проблема с мобилизацией будет жестко и решительно решена в ближайшие несколько месяцев, тогда 2025 год может стать годом для победного контрнаступления ВСУ.

А если отношение к этому будет таким, как сейчас, то говориться будет не об украинском наступлении, а о возможности хотя бы удерживать россиян по Днепру. Есть все объективные предпосылки для победы в 2025 году, если будет мобилизовано достаточное количество людей. Потому что враг хотя и очень медленно, но проседает, у него заканчиваются резервы,

– подытожил Дикий.

Отметим, что издание The Times сообщило, что в 2025 году Украина будет иметь возможность начать масштабное контрнаступление благодаря появлению в ВСУ новой техники от союзников и новым сформированным бригадам военнослужащих.