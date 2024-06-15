Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что россияне начнут думать о переговорах только тогда, когда окажутся под угрозой для страны и власти. Сейчас же с Россией нужно говорить только на том языке, который она понимает.
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По словам Саакяна, когда над Россией нависнет угроза для руководящего режима или для самой страны, тогда россияне начнут "отползать". Ведь страна-агрессор понимает только силу. С Россией нужно разговаривать на том языке, который она понимает.
Понимают русский? Говорить на русском. Понимают язык силы? Говорить на языке силы. Надо подбирать язык соразмерный тому, на каком языке ваш оппонент готов слышать вас. Россия сейчас слышит только на языке силы,
– подчеркнул политолог.
В соответствии с этим, украинская дипломатия должна быть сильной. Только тогда Россия будет воспринимать нашу страну "на уровнях". Однако пока Украина имеет только грубую военную силу и ситуация решается исключительно военными операциями на линии фронта.
Владимир Путин продвигает "мирные решения": кратко
- Глава Кремля 14 июня выступил на встрече в МИД, где заявил, что Украина должна вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, чтобы прекратить войну и начать вести переговоры. Принять условия диктатора Путина означало бы оставить территорию в 26 тысяч квадратных километров.
- Кроме этого, российский диктатор требует от Киева заявления об отказе от вступления в НАТО. России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.
- Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах и имитирует заинтересованность для влияния на мировое сообщество. что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах и имитирует заинтересованность для влияния на мировое сообщество.
- Недавно Reuters сообщило, что Путин готов заморозить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня на нынешних линиях фронта. Замораживание конфликта оставит за Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской области и Запорожья.