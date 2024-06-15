Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що росіяни почнуть думати про переговори лише тоді, коли опиняться під загрозою для країни та влади. Зараз же з Росією потрібно говорити лише тою мовою, яку вона розуміє.
Дивіться також Зеленський сказав, коли Росії покажуть план дій щодо завершення війни
За словами Саакяна, коли над Росією нависне загроза для керівного режиму або для самої країни, тоді росіяни почнуть "відповзати". Адже країна-агресор розуміє лише силу. З Росією потрібно розмовляти тою мовою, яку вона розуміє.
Розуміють російську? Говорити російською. Розуміють мову сили? Говорити мовою сили. Треба підбирати мову співмірну тій, якою мовою ваш опонент готовий чути вас. Росія зараз чує тільки мовою сили,
– підкреслив політолог.
Відповідно до цього, українська дипломатія повинна бути сильною. Лише тоді Росія буде сприймати нашу країну "на рівнях". Однак поки що Україна має лише грубу воєнну силу й ситуація вирішується виключно воєнними операціями на лінії фронту.
Владімір Путін просуває "мирні рішення": коротко
- Глава Кремля 14 червня виступив на зустрічі в МЗС, де заявив, що Україна повинна вивести ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, щоб припинити війну та почати вести перемовини. Пристати на умови диктатора Путіна означало б залишити територію у 26 тисяч квадратних кілометрів.
- Крім цього, російський диктатор вимагає Києва заяви про відмову від вступу в НАТО. Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах та імітує зацікавленість для впливу у світову спільноту. що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах та імітує зацікавленість для впливу на світову спільноту.
- Нещодавно Reuters повідомило, що Путін готовий заморозити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню на нинішніх лініях фронту. Замороження конфлікту залишить за Росією частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.