Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що росіяни почнуть думати про переговори лише тоді, коли опиняться під загрозою для країни та влади. Зараз же з Росією потрібно говорити лише тою мовою, яку вона розуміє.

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За словами Саакяна, коли над Росією нависне загроза для керівного режиму або для самої країни, тоді росіяни почнуть "відповзати". Адже країна-агресор розуміє лише силу. З Росією потрібно розмовляти тою мовою, яку вона розуміє.

Розуміють російську? Говорити російською. Розуміють мову сили? Говорити мовою сили. Треба підбирати мову співмірну тій, якою мовою ваш опонент готовий чути вас. Росія зараз чує тільки мовою сили,

– підкреслив політолог.

Відповідно до цього, українська дипломатія повинна бути сильною. Лише тоді Росія буде сприймати нашу країну "на рівнях". Однак поки що Україна має лише грубу воєнну силу й ситуація вирішується виключно воєнними операціями на лінії фронту.

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