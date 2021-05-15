Если Украина поддастся на провокации России и пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе, это будет иметь негативные последствия. Ведь таким образом Киев может потерять военную поддержку Запада.

Об этом издание пишет со ссылкой на результаты исследования Лондонского королевского колледжа и Национальной Ливерморской лаборатории.

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Результаты исследования: что они значат для Украины

Во время исследования 46 бывших высокопоставленных чиновников США и Европы проработали возможные сценарии действий со стороны США, Европы и России. Им удалось выделить 19 возможных вариантов развития событий.

Результаты свидетельствуют о том, что Украина может рассчитывать на поддержку США и партнеров только в случае сдержанности Киева. Страны Запада готовы защитить свои территории от военной агрессии России, однако не готовы оказать военную поддержку на Донбассе в случае обострения.

В некоторых случаях демонстрация внешней силы может ухудшить отношения Москвы и НАТО и подвести их к грани войны. Хотя исследователям впоследствии удалось избежать такого развития событий, но следствием этого становилась победа России над Украиной.

Научная сотрудница Лондонского королевского колледжа Иванка Барзашка, пояснила, что Украина и Запад по-разному толкуют поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Если Киев ответит на провокацию России в военном плане, то это может привести к потере поддержки партнеров.

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