Украина может остаться без поддержки Запада, если поддастся на провокации России, – СМИ
Если Украина поддастся на провокации России и пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе, это будет иметь негативные последствия. Ведь таким образом Киев может потерять военную поддержку Запада.
Источник:The Washington Post
Об этом издание пишет со ссылкой на результаты исследования Лондонского королевского колледжа и Национальной Ливерморской лаборатории.
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Результаты исследования: что они значат для Украины
Во время исследования 46 бывших высокопоставленных чиновников США и Европы проработали возможные сценарии действий со стороны США, Европы и России. Им удалось выделить 19 возможных вариантов развития событий.
Результаты свидетельствуют о том, что Украина может рассчитывать на поддержку США и партнеров только в случае сдержанности Киева. Страны Запада готовы защитить свои территории от военной агрессии России, однако не готовы оказать военную поддержку на Донбассе в случае обострения.
В некоторых случаях демонстрация внешней силы может ухудшить отношения Москвы и НАТО и подвести их к грани войны. Хотя исследователям впоследствии удалось избежать такого развития событий, но следствием этого становилась победа России над Украиной.
Научная сотрудница Лондонского королевского колледжа Иванка Барзашка, пояснила, что Украина и Запад по-разному толкуют поддержку суверенитета и территориальной целостности.
Если Киев ответит на провокацию России в военном плане, то это может привести к потере поддержки партнеров.
Российские войска возле границы Украины: основное
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Наращивание военного присутствия фиксировали в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Почти месяц разведка фиксировала стягивание российских войск и техники. В соцсетях распространяли видео с колоннами военной техники во временно оккупированном Крыму. В то же время международное сообщество призвало Россию снизить напряжение.
- 22 апреля Россия объявила отвод войск от границ с Украиной после "окончания учений". Однако Минобороны Украины не отрицает вероятности вторжения России со стороны Беларуси.
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