Отключение света могут стать более частыми и длинными, – Шмигаль назвал условие

С начала российского вторжения оккупанты выпустили по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов-камикадзе. Сейчас украинские энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Однако при продолжении вражеских обстрелов плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Глава правительства отметил, что под огнем врага оказались все тепловые и гидроэлектростанции, а также ключевые подстанции, передающие энергию от генерации к потребителям. Некоторые подстанции были атакованы врагом до 8 раз.

Мы восстанавливаем все, что можем. Но последующие волны влекут за собой новые разрушения. Соответственно, отключения света – и плановые, и аварийные – могут стать более частыми и длинными.

– сказал он.

Ранее Шмыгаль отметил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства.

Что следует знать о российских ударах по энергосистеме Украины

Россия с 10 октября атакует украинскую энергосистему. Цель врага – оставить украинцев без света и тепла, чтобы простые граждане начали давить на власть, требуя переговоров. Однако планам оккупанта вряд ли удастся воплотиться в жизнь, потому что украинцы каждый день доказывают свою несокрушимость и решительность.

15 ноября Россия повторила массированную ракетную атаку по Украине. Тогда оккупанты выпустили более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахидов".

Из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в разных областях. Энергетики приступили к экстренным отключениям света почти по всей Украине.

Добавим, что исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что масштабные российские обстрелы Украины могут повлечь ситуацию, когда свет в украинских домах будет появляться всего на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без электроэнергии по несколько дней.

По состоянию на 18 ноября самая плохая ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах. Причина этого – артиллерийские обстрелы. Речь идет о:

Запорожье;

Харьков;

Чернигов;

Сумы.

В то же время в результате ракетных обстрелов неутешительная ситуация сложилась во Львовской, Винницкой, Тернопольской, Киевской и Киеве. Именно в столице сложился большой дефицит электроэнергии.

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