В этот период Россия с большой вероятностью начнет нанести удары по ключевым узлам инфраструктуры, в частности энергетическим. Именно тогда, как рассказал 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, Украине будут необходимы МиГ-29, чтобы сбивать крылатые ракеты.

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Почему МиГ-29 так необходимы Украине

Россия массированно атакует Украину беспилотниками различного типа. Сбивают их преимущественно мобильные огневые группы Воздушных Сил, но их недостаточно. Также поднимается авиация для обезвреживания и работают ПЗРК малого или среднего радиуса действия.

В то же время масштабные атаки крылатыми ракетами пока "на паузе". Россия уже давно не запускала сотни ракет, максимум несколько десятков в сутки. Возможность их производить у врага осталась. Вероятнее всего, россияне их накапливают. Атаковать ими будут важные инфраструктурные узлы, в частности энергетические, когда снизится температура и будет наблюдаться дефицит электроэнергии.

Именно тогда нам будут крайне необходимы истребители, они будут их сбивать. Крылатая ракета летит со скоростью 0,8 – 0,9 Маха – это 800 километров в час. И даже устаревший МиГ-29 может с легкостью их сбивать, даже используя встроенную пушку, не говоря уже о более продвинутом вооружении,

– объяснил Павел Нарожный.

Не передает Польша истребители, потому что не хочет остаться без защиты собственного воздушного пространства. Сначала страна желает получить новейшие самолеты или другие гарантии, к примеру:

использовать воздушные базы в Румынии или другой стране НАТО, чтобы на их территории стартовала авиация и уничтожала цели над Польшей;

получить системы ПВО, однако это маловероятно, поскольку сейчас, видимо, все производство противовоздушных систем работает на нужды Украины.

"Поэтому, я не думаю, что в ближайшее время получим МиГ-29, к сожалению", – резюмировал военный эксперт.