У цей період Росія з великою імовірністю почне завдати ударів по ключових вузлах інфраструктури, зокрема енергетичним. Саме тоді, як розповів 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, Україні будуть необхідні МіГ-29, аби збивати крилаті ракети.

Дивіться також "Життя жорстоке": Польща не може передати Україні стільки зброї, скільки їй потрібно

Чому МіГ-29 так необхідні Україні

Росія масовано атакує Україну безпілотниками різного типу. Збивають їх переважно мобільні вогневі групи Повітряних Сил, але їх недостатньо. Також підіймається авіація для знешкодження та працюють ПЗРК малого чи середнього радіуса дії.

Водночас масштабні атаки крилатими ракетами поки "на паузі". Росія уже давно не запускала сотні ракет, максимум кілька десятків на добу. Можливість їх виробляти у ворога залишилася. Найімовірніше, росіяни їх накопичують. Атакуватимуть ними важливі інфраструктурні вузли, зокрема енергетичні, коли знизиться температура й спостерігатиметься дефіцит електроенергії.

Саме тоді нам будуть конче необхідні винищувачі, вони їх збиватимуть. Крилата ракета летить зі швидкістю 0,8 – 0,9 Маха – це 800 кілометрів на годину. І навіть застарілий МіГ-29 може з легкістю їх збивати, навіть використовуючи вбудовану гармату, не говорячи вже про більш просунуте озброєння,

– пояснив Павло Нарожний.

Не передає Польща винищувачі, тому що не хоче залишитися без захисту власного повітряного простору. Спочатку країна бажає отримати новітні літаки або інші гарантії, приміром:

використовувати повітряні бази в Румунії або іншій країні НАТО, аби на їхній території стартувала авіація та знищувала цілі над Польщею;

отримати системи ППО, однак це малоймовірно, оскільки зараз, мабуть, усе виробництво протиповітряних систем працює на потреби України.

"Тому, я не думаю, що найближчим часом отримаємо МіГ-29, на жаль", – резюмував військовий експерт.