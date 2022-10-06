Украина может ударить по россиянам в Беларуси, но при одном условии, – Жданов

Сегодня Украина не наносит удары по территории России и Беларуси. Скорее всего, из-за политических соображений и договоренностей с западными партнерами.

Однако мы можем ударить по русским войскам на территории Беларуси при попытке штурма нашей границы. Об этом на своем ютуб-канале сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Мы предупреждаем население республики Беларусь о том, что если российские войска скопятся на территории Беларуси и предпримут попытку вторжения в Украину, то мы начнем огневое поражение этих войск на подступах к нашей государственной границе. Конечно, это будет территория Беларуси,

– подчеркнул Жданов.

Почему Украина не наносит ударов по территории России и Беларуси

По самой территории Беларуси и определенным объектам там никаких ударов наноситься не будет. Так же, как Украина не атакует территории России, граничащие с Черниговской и Сумской областями. Наверное, украинские власти руководствуются политическими соображениями и просьбами наших партнеров.

Жданов замечает, что Путин также боится объявить состояние войны в России по политическим соображениям. "Если он объявит нам войну, то это полностью изолирует Россию от каких-либо контактов с любыми странами мира. Так говорит международное право", – сказал военный эксперт.

Больше всего этого не хочет Европа, а особенно Западная Европа. Общеизвестно, что европейские страны до сих пор получают энергоносители из России согласно долгосрочным контрактам. Сегодня товарооборот Европы и России исчисляется не одним десятком миллиардов долларов. Да, он сокращается, подчеркивает Жданов, но не прекращается.

Вот поэтому мы тоже не наносим удара, чтобы Россия не имела возможности объявить нас страной-агрессором и задать вопрос перед ООН о том, чтобы осудить наши действия.

– объяснил военный эксперт.

Безусловно, отмечает Жданов, это звучит дико. Они могут обстреливать нашу территорию, а мы – нет.

"Они маскируются под такими терминами как "специальная военная операция", которая не предусматривает активных боевых действий. Хотя весь мир прекрасно понимает, что идет масштабная война примерно на уровне как во время Второй мировой войны – танковые сражения, артиллерийские дуэли, воздушные бои. Театр абсурда", – подытожил Олег Жданов.

Участие Беларуси в войне против Украины: последние новости

Президент Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Однако заявил, что страна "никого не убивает и не посылает своих военных". Цель участия в войне, по словам диктатора, состоит в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси". Также Лукашенко якобы не хочет допустить удара по своей стране под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Вероятно, Белоруссия готовится к приезду российских "мобиков". Речь идет о том, что белорусские военные будут учить новомобилизованных перед отправкой на войну в Украину.

Кроме этого, в Беларуси активнее заработали военкоматы. Они сверяют документы, кому-то присылают. То есть организуют работу.

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