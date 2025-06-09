При каком условии Зеленский поедет на саммит НАТО: ответ МИД

Глава МИД Андрей Сибига рассказал об участии Украины на саммите НАТО. По его словам, наше государство может существенно усилить безопасность всего евроатлантического пространства.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Поедет ли Зеленский на саммит НАТО

Как известно, Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО. Но поскольку на мероприятии будет и Трамп, есть опасения, что может произойти новый скандал.

Сибига высказался, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы. Поэтому Украина здесь не сторона-проситель.

Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их непосредственно до наших партнеров,

– сказал он.

К тому же ни одна страна не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО.

Напомним, саммит НАТО состоится 24 – 25 июня в Гааге. Нидерланды примут саммит Альянса впервые.