При необходимости Рада будет работать 24/7, – Стефанчук

Верховная Рада продолжает работать в штатном режиме. Но в случае необходимости парламент и нардепы будут работать круглосуточно.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета, передает 24 канал.

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Он призвал народных депутатов сплотиться и отложить "политические видения и лозунги".

Верховная Рада работает в постоянном штатном режиме, а при необходимости – в режиме 24 на 7, чтобы обеспечить выполнение тех функций, которые возложены на парламент как единый законодательный орган страны,

– отметил Стефанчук.

Как отметил глава Верховной Рады, кроме спокойствия важно сохранять единство и скоординированно принимать важные для страны решения. Глава парламента также попросил приложить максимальные усилия, чтобы народные депутаты были на рабочих местах и ​​выполняли свои обязанности.

Стефанчук добавил, что в субботу депутаты и представители правительства провели встречу с руководством ВСУ для обсуждения вопросов безопасности. А 14 февраля состоится еще одно совещание по оцениванию ситуации безопасности внутри и вокруг Украины.

Ранее руководство "Слуги народа" рекомендовало своим нардепам не уезжать за пределы Киева. Ведь сейчас в Верховной Раде должны быть голоса в случае, если придется принимать срочные решения.

Заметим, что паника в обществе не менее опасна, чем реальная война. К сожалению, нагнетание ситуации уже принесло негативные последствия Украине:

Десятки стран призвали своих граждан не ехать в Украину, а тем, кто сейчас в нашей стране – покинуть ее. Однако власти призывают не паниковать.

Нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину с 13 по 17 февраля. На такой же шаг пошла и компания SkyUp, которая из-за запрета лизингодателя не смогла посадить свой самолет в Киеве.

Во время проведения российских учений авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Черным морем.

Несмотря на разгон паники, в Мининфраструктуре и Украэрорухе убеждают, что Украина не закрывает свое воздушное пространство для самолетов.

Но украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ призвали украинцев не паниковать: смотрите видео