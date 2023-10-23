При поддержке Метинвеста медики из Канады и США провели 30 реконструктивных операций украинцам
Источник:Метинвест
Более 30 реконструктивных операций на лице и шее для раненых на войне украинцев провели в рамках миссии канадские и американские медики Face the Future Ukraine в Ивано-Франковске 15 – 22 октября. Одним из организаторов операций стала гуманитарная инициатива Метинвеста "Спасаем жизни".
Кроме операций, мировые специалисты провели международные симпозиумы по лечению военных травм для украинских хирургов и медперсонала.
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Чтобы выполнить сверхсложные операции, в Украину прибыла команда из 15 мировых специалистов:
- реконструктивных хирургов,
- окулопластов,
- пластических хирургов,
- оториноларингологов,
- хирургов-онкологов,
- анестезиологов,
- медицинских сестер.
Вместе с ними работали и учились украинские специалисты из Ивано-Франковска, Киева и Запорожья.
Кому провели реконструктивные операции
Украинские медики готовились к операциям в течение пяти месяцев: отбирали пациентов, разрабатывали планы хирургических вмешательств, консультировались с иностранными коллегами.
Для многих пациентов биоинженеры готовили индивидуальные пластины, которые печатали на 3D-принтере, чтобы восстановить целостность костей, фрагменты которых были уничтожены во время ранения.
– говорит глава Украинской ассоциации эндоскопической хирургии головы и шеи Наталья Комашко.
Пациентами стали военнослужащие из разных уголков Украины. Все они получили тяжелые минно-взрывные ранения лица и шеи: повреждения орбиты глаз, сложные ранения носа и отсутствие фрагментов челюстей.
Среди прооперированных – двое мобилизованных в ВСУ сотрудников Метинвеста и четверо военных из регионов присутствия компании – Запорожья, Днепропетровской и Донецкой областей. Для всех пострадавших реконструктивные операции были бесплатными.
Это 53 миссия, которую провела команда Face the Future в разных уголках мира. Именно в Украине мы видим самые тяжелые комбинированные случаи за весь наш опыт работы. Поэтому планируем продолжать возвращаться раз в полгода в Украину, чтобы помогать вашим защитникам и обучать украинских коллег, чтобы эти операции стали доступными и в Украине,
– отмечает основатель и президент фонда Face the Future, профессор Университета Торонто Питер Адамсон.
Обучение для украинских медиков
Во время симпозиумов ведущие специалисты из Канады, США и Украины поделились своим опытом проведения сложных реконструктивных вмешательств и особенностями введения пациентов с военными травмами. В обучении приняли участие более 200 хирургов и почти 300 медицинских сестер.
К сожалению, украинцев ждет непростой путь лечения и восстановления после военных травм. Опыт лучших мировых реконструктивных хирургов поможет украинским специалистам повысить качество своей работы. Именно поэтому гуманитарная инициатива "Спасаем жизни", которая в том числе занимается протезированием и реабилитацией военных и гражданских, поддерживает обучение наших медиков. А операции для сотрудников Метинвеста и жителей регионов присутствия компании стали еще одним направлением поддержки нашей команды,
– говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Проведение международных симпозиумов и операций организовали Face The Future Foundation, Razom for Ukraine, Still Strong в партнерстве с БФ "Пациенты Украины", проектом "Реабилитация травм войны", Украинской ассоциацией эндоскопической хирургии головы и шеи, Областной клинической больницей Ивано-Франковского областного совета при поддержке Посольства Швейцарии в Украине, Ивано-Франковской ОВА, компаний Materialise, Yellow Blue Force Foundation, Transmed, Direct Relief, STORZ Karl-Storz Украина, Medtronic, БФ "Чистые Сердца".
Что следует знать об инициативе "Спасаем жизни"
- Инициативу "Спасаем жизни" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам людей в 70 территориальных общинах.
- Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.
- К проекту присоединилось более 250 компаний со всего мира, 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 миллиона евро.
- Среди основных направлений работы "Спасаем жизни" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.