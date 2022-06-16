При постоянных обстрелах: в сети показали новое видео прорыва украинских пилотов на "Азовсталь"

В сети обнародовали новое видео, как украинские летчики, несмотря на смертельную опасность, пытались прорваться на мариупольский завод "Азовсталь". Вертолетами Ми-8 они доставляли боеприпасы и медикаменты.

Украинские пилоты были под постоянной угрозой гибели, поскольку вынуждены лететь ночью и на предельно малой высоте.

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После прилета на "Азовсталь" было всего примерно 10 минут на разгрузку, загрузку и обратный вылет. Обратно пытались взять максимальное количество людей, в том числе раненых.

Заметим, что полеты происходили в условиях неизменных обстрелов. В видеоролике показали одну из семи миссий по прорыву блокады Мариуполя.

Как украинские летчики пытались прорваться на "Азовсталь": смотрите видео

Летчики делали невозможное

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что возле Мариуполя погибли многие украинские летчики. Они делали фактически невозможные вещи, ведь, несмотря на то, что знали, что до "Азовстали" долететь почти нереально – делали это.

Большое количество недель они на вертолете, зная, что 90% не возвращаются, летели туда. Мы потеряли много лётчиков. Просто есть люди, которые летели давать им (защитникам Мариуполя – 24 канал) еду, воду, оружие и забирали раненых. Утрачено много людей. Они абсолютно героические,

– подчеркнул президент.

Президент отметил, что официально эту информацию комментировать не могли, поскольку никаких договоренностей о воздушных коридорах не было. Кроме того, кафиры развернули мощную противовоздушную оборону в Мариуполе.

Что следует знать об обороне Мариуполя

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России почти 3 месяца, с начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время ориентировочно 6 тысяч кафиров.

В то же время, захватчики наносили по их позициям на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории гражданского завода закончилась 7 мая. А операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

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