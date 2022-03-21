При ремонте Су-25СМ в Беларуси произошел взрыв: нарушили правила безопасности, есть пострадавшие

Ремонт самолета оккупантов Су-25СМ завершился хорошей новостью для украинцев. Борт взорвался, унеся жизнь и ранив личный состав врага.

В белорусском городе Лунинец проводился ремонт штурмовика оккупантов Су-25СМ. Сотрудники "Научно-производственного объединения Сухого Штурма" слишком сильно поверили в свои силы и компетенции, потому все завершилось хорошими новостями для Украины.

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Взрыв самолета

По вине старшего бригады – начальника отдела модернизаций и добывания "НПК Сухого Штурма" Демидова А. П. – произошел взрыв. Один работник погиб, двое тяжело ранены. Причина – игнорирование требований безопасности.

Поскольку все работники НПК Сухого Шторма находились в Беларуси без оформления соответствующих документов, родственники погибшего и пострадавших выплат не получат.

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