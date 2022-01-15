При сходе на Говерлу погиб турист, еще двое травмировались

15 января 2022 , 14:09
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Источник:

ГСЧС

В Карпатах 15 января случилась трагедия с туристами, которые поднимались на Говерлу. Сейчас работники ГСЧС спасли одного человека.

Еще один человек ждет спасателей

Трагедия случилась около 11:15 в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области. Известно, что один человек погиб, а еще двое – получили травмы различной степени тяжести.

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По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спускают с горы, к еще одному травмированному человеку сейчас направляются спасатели.

К погибшему отправили правоохранителей для проведения следственных действий.

Кстати, к поиску туристов привлекли:

  • 28 спасателей,
  • 5 единиц техники.

Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии. Однако спасатели предупреждали об угрозе схода лавин в горах.

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Автор: Софія Мінджоса